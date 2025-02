Hoy más que nunca, la información y el pensamiento crítico son esenciales para la estabilidad global. La automatización y la inteligencia artificial seguirán avanzando, con o sin nuestra intervención. La pregunta no es si debemos usarlas, sino cómo. Como individuos, comunidades y sociedades, debemos comprender e integrar estas herramientas sin perder de vista el propósito que motoriza esta majestuosa maquinaria: proteger la vida en equipo.

La nueva realidad ‘tecnoeconómica’ puede ser una fuente de poder benéfica con posibilidades inimaginables y no una condena irreparable. El futuro no está escrito. Está en manos de quienes comprendan que la innovación debe servir a la humanidad, no dominarla.

____

Nota del editor: Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Etología Económica en el Sistema UP/IPADE y autor de los libros Homo Creativus (2024), Biointeligencia Estratégica (2023), Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G-8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de empresas nacionales y transnacionales. Encuentra sus libros en Amazon y síguelo en Facebook , Instagram y LinkedIn .

