JOMO, la importancia de la desconexión digital

Mientras que el FOMO (Fear of Missing Out, el miedo a perderse de algo) nos arrastra a una ansiedad, el JOMO (Joy of Missing Out, la alegría de perderse de algo) nos invita a abrazar la desconexión.

Yunue Cárdenas

Tomar descansos ayuda a que el cerebro procese la información de manera más eficiente, reduciendo la sobrecarga cognitiva, apunta Yunue Cárdenas. (iStock)