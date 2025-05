88 Convención Bancaria. El resultado es la unidad

Cada vez estoy convencido del papel fundamental de la banca en el desarrollo de México, ya tengo muchos años trabajando en el sector y soy testigo de primera mano de lo que representa un crédito en el momento oportuno tanto para empresas como para los individuos, así como una buena asesoría patrimonial que permita a una persona alcanzar su libertad financiera.

Por ello, celebro reunirme con mis colegas cada año, además de compartir experiencias, encontrarme con amigos y también, en ocasiones, que entre nosotros nos reconozcamos por hacer las cosas bien. Esta Convención para mí fue especial, se vivieron muchos acontecimientos al mismo que tiempo que se quedarán para la posteridad, entre temas propiamente de la reunión, pero también otros internacionales como la elección del Papa León XIV .

Por un lado, cerró el ciclo de Julio Carranza al frente de la Asociación de Bancos de México, quien además de ser un caballero, hizo un extraordinario papel, recuperando el papel fundamental que tiene la ABM en el ámbito nacional, su injerencia como interlocutor de las instituciones financieras que la conformamos y logró cambiar los estatutos dándole una mayor representación a todos los bancos. Hay mucho por agradecer al Lic. Carranza.

Pieza fundamental de ese logro y que conste que no es porque sea el Director General de Grupo Financiero B×+, ha sido Tomás Ehrenberg, banquero de probada experiencia, gran liderazgo y quien fue elegido como Vicepresidente del Grupo A del nuevo Comité de Dirección liderado por Emilio Romano , de Bank of America.

Vaya que es un potente equipo el que está al frente de la ABM, Emilio Romano aportará su visión, trayectoria y le dará un toque particular a la Asociación. Ya mencioné al Ingeniero Ehrenberg, pudiera ser hasta cierto punto parcial mi perspectiva, pero no por ello deja de ser objetiva al ver lo que ha consolidado al frente de B×+ a lo largo de los casi 11 años que llevamos en la institución y que en lo personal le he aprendido.

Se suman Mauricio Naranjo, de Monex, también como Vicepresidente del Grupo A. Repiten experimentados y reconocidos banqueros en la Vicepresidencia del Grupo B, Eduardo Osuna, de BBVA; Jorge Arce, de HSBC; a quienes se suma Manuel Romo, del reestrenado Banamex. En las Vicepresidencias del Grupo C estarán Felipe García, de JP Morgan; y Jorge del Castillo, de MUFG.

Es importante destacar la llegada, ya no tan reciente, de Regina García Cuellar como Directora General de la ABM, siendo la primera mujer en ocupar este cargo, dando un mensaje claro sobre el futuro de la banca.