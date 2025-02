Los amigos también cuentan

El punto de partida es la afinidad, no lo dejes de lado, parece algo sin importancia, pero no lo es. De aquí depende el éxito de la misión o no. Considera que compartirás el espacio más íntimo con una persona, si bien se lo digo mucho a mis alumnos, la amistad es la familia que se elige, pero también no la conoces al 100 % hasta que viajas o vives con ella.

Dialoguen mucho de todos los temas, incluso para ver si aceptan visitas y demás, pero lo más importante, hablen de finanzas. Establezcan cuánto pueden aportar cada uno para renta y todos los servicios.

Con ello en mente, sean realistas con los números obtenidos, no puedes pasar el 40% de tus ingresos en pagar renta, es una locura porque muy probablemente te endeudarás y más si traes otros compromisos.

Una vez establecido un presupuesto en común donde incluya, como lo mencioné, el poder cubrir renta, mantenimiento, servicios – gas, agua, luz, internet, etc. -, es tiempo de comenzar a buscar y adaptarse a ese presupuesto.

Un aspecto que debe ir a la par es la adquisición de todo lo necesario para las áreas comunes, como son los artículos de línea blanca como refrigerador, estufa, lavadora, menaje para la cocina y poco a poco ir construyendo el nuevo hogar; sobre todo, denle prioridad a las cosas de primera necesidad, además de lo que será tu habitación.

Un elemento que sería bueno considerar y no es por ser ave de mal agüero, pero pongan por escrito qué sucede, en caso de que uno decida salirse de la casa, con todo lo que se adquirió en común; es mejor tenerlo claro y evitar problemas desagradables.

Al siguiente año, ya que todo vaya más tranquilo y con gastos normales, vale la pena ver si es necesario considerar coberturas para el hogar, como un seguro de hogar para posibles contingencias que cubra cualquier desperfecto. Ello garantizará que en una eventualidad estén cubiertos por cualquier cosa.

Incluso, con el tiempo, construir un colchón en común para mejoras de la casa, tener siempre ese fondo de al menos dos meses de renta, el cual puede funcionar como seguro de desempleo o, también, hacer frente a una contingencia.

Hoy es muy común que muchos jóvenes comiencen como roomies y así independizarse. Vayan poco a poco construyendo ese camino, es importante que te prepares para esa fecha, ve ahorrando poco a poco, igual te puedes saltar este camino con roomies, pero es una buena forma de comenzar.