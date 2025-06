De ejecutivo a fundador, el camino que nunca vi venir

Pero también, con el tiempo, empecé a sentir una inquietud interna. Una necesidad de evolucionar, de salir de la zona de confort y apostar por algo que realmente pudiera construir desde cero. Aunque profesionalmente había logrado estabilidad y reconocimiento, sentía que algo faltaba: mayor autonomía, un propósito más personal, y la posibilidad de generar impacto sin tantos filtros.

El mundo corporativo tiene grandes ventajas: te da orden, recursos y exposición. Me permitió aprender de los mejores, dominar procesos complejos y formar parte de proyectos de gran escala. Además, ofrece beneficios tangibles muy atractivos: bonos por desempeño, coche corporativo, seguros médicos premium, participación en acciones, viajes frecuentes y, en algunos casos, la oportunidad de ser expatriado. Es un entorno que te da estabilidad financiera y un marco profesional sólido para crecer.

Pero al mismo tiempo, descubrí que puede volverse una “jaula” cómoda. Las decisiones importantes suelen tardar en tomarse, la innovación se frena por estructuras jerárquicas, y muchas veces se premia más el cumplimiento que la iniciativa. Además, la política interna —esa dinámica silenciosa de influencias, egos, y agendas personales— puede llegar a pesar más que los resultados reales. En ese entorno, uno aprende a navegar con cautela, pero también puede perder agilidad, autenticidad y hasta motivación. Empecé a sentir que el sistema, aunque funcional, no me daba el espacio para crear con la libertad y velocidad que buscaba.

No fue una decisión que tomé de la noche a la mañana. Surgió, como suelen surgir los grandes proyectos, de una conversación entre amigos. Uno de mis mejores amigos —con quien compartía charlas constantes sobre negocios, tecnología y el futuro— me habló por primera vez del mundo de los criptoactivos. Para mí, fue el punto de partida para aplicar lo que ya sabía en un terreno completamente nuevo, pero con un potencial enorme.

Emprender en cripto no fue solo un salto profesional. Fue una transformación personal. Tuve que reaprender muchas cosas, cambiar de lenguaje, moverme en un entorno donde no hay manuales establecidos. Pero también descubrí que todo lo que aprendí en el mundo corporativo —estructura, ejecución, estrategia— podía aplicarse y ser una ventaja competitiva en una industria aún joven y con mucho por profesionalizarse.

Hoy estoy convencido de que el mundo de los criptoactivos apenas está comenzando. Y no me refiero únicamente a las criptomonedas como activos de inversión. Me refiero a todo el ecosistema: los pagos descentralizados, la tokenización de activos, las nuevas formas de financiamiento. En todo he visto y veo una oportunidad enorme de negocio y, sobre todo, de impulsar una verdadera inclusión financiera. Creo firmemente que muchas de las soluciones del sistema financiero tradicional ya no responden a las necesidades de las nuevas generaciones y que cripto es una alternativa —no perfecta, pero sí poderosa— para construir algo distinto.

Si bien es cierto, cuando empecé a sumergirme en este mundo, me topé con una serie de mitos que, hasta hoy, siguen bloqueando a muchas personas para dar el primer paso. Algunos piensan que se necesita ser un experto en tecnología o tener mucho dinero para entrar, o en el peor de los casos, que es una estafa. Por otra parte, están quienes asocian las criptomonedas exclusivamente con actividades ilícitas o esquemas turbios.

Nada más lejos de la realidad.

Sí, como cualquier industria emergente, hay áreas de oportunidad reales y tangibles. La clave está en la educación, la transparencia y el acompañamiento. Cripto no es una apuesta, es una herramienta. No es magia, es estrategia. Y no es solo para geeks, es para cualquier persona con visión y disposición de aprender.