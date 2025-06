Hiperpersonalización, el nuevo estándar para la lealtad del cliente

Uno de los principales desafíos es encontrar el equilibrio entre la personalización y la privacidad. Hoy más que nunca, los consumidores valoran su información personal, y esperan transparencia y respeto por parte de las marcas. La clave está en construir relaciones basadas en la confianza, la utilidad y el valor mutuo.

La hiperpersonalización no es una moda ni un lujo. Es el nuevo estándar para competir en un mercado saturado y volátil. Las marcas que logran implementarla con inteligencia, empatía y respeto no solo venderán más, sino que crearán vínculos emocionales difíciles de romper. Porque al final del día, la lealtad del cliente no se compra: se construye, una experiencia personalizada a la vez.

____

Nota del editor: Jorge Corral es Partner & Head of Digital Strategy NTT DATA México. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponde exclusivamente al autor.

