Del jefe al facilitador, el liderazgo que la Gen Z necesita

Desde la flexibilidad y el entendimiento de lo que las nuevas generaciones valoran —como el balance y el significado—, estamos ante la posibilidad de crear liderazgos más profundos, que van más allá de cuántas decisiones tomamos, sino cuántas decisiones habilitamos.

Para lograrlo, tenemos que aprender sobre una parte donde hemos tenido poco contacto, conectar más con lo emocional, y ser (más) humanos sin dejar de ser estratégicos. Es cuidar la cultura del equipo, identificar las tensiones y fomentar la diversidad de pensamiento, sin dejar de pensar en cómo va de la mano para alcanzar los objetivos del negocio, NO es manipular para crecer, es creer y hacer para CRECER.

Trabajar con la Generación Z me ha enseñado que el futuro del liderazgo no está en la figura del héroe solitario, sino en la inteligencia del colectivo. Hacer que todos se sientan y sepan capaces. Y eso, aunque al principio me incomodó, hoy lo considero una de las lecciones más valiosas de mi carrera.

Nota del editor: Aída Oropeza es Gerente Global de Marketing y Relaciones Públicas en Beyond Technology. Es apasionada por la tecnología y su impacto en los negocios, dedica además su tiempo a hacer voluntariado en programas de responsabilidad e inclusión social. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

