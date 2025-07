Las empresas mexicanas quieren IA, pero se les olvida entrenar a su gente

La IA no sustituye a las personas, sustituye a las personas que no aprenden. El problema es cultural, ya que la capacitación aún se percibe como un gasto, no como una inversión.

Isabel Prieto

La única forma sostenible de integrar IA en las empresas es con inteligencia humana: personas que sepan preguntar, pensar, conectar, crear. Y eso requiere más que habilidades técnicas: se necesita visión, cultura digital y compromiso desde la alta dirección, señala Isabel Prieto. (iStock)