Aprovecha la Inteligencia Artificial en las finanzas

En lo personal, cada vez me sorprenden más las aplicaciones y usos para darle, me gustaría primero referirme a uno que ya es cotidiano, el cual me ayuda a calificar de mejor forma a mis alumnos porque detecta si emplearon IA para redactar o para elaborar sus tareas. Cosa que les causa pánico porque si arroja el análisis un uso en más del 20% dejo de revisarlas y la considero como tarea no realizada.

En un uso más profesional, en las instituciones financieras podemos conocer mucho mejor al cliente para detectar oportunidades de negocio, generar mejores productos más innovadores y competitivos en beneficio de los clientes y usuarios.

En ese sentido, las calificaciones crediticias pueden acelerarse, ofreciendo respuestas más ágiles a los clientes quienes esperan esos recursos para financiar sus distintos proyectos. También puede reducir la improbabilidad de pago, porque puede incorporar distintas variables que pudieran haberse pasado de largo.

La atención a clientes se verá beneficiada al incorporar los asistentes personales y los ya famosos chatbots, lo que incrementará la velocidad del tiempo de respuesta, simplificando la interacción en los distintos canales.

Unos temas que son fundamentales, la seguridad, ciberseguridad y prevención de fraudes. Hoy la IA permite prevenir distintos delitos financieros gracias a que se puede utilizar distintos algoritmos que permitan detectar patrones inusuales en las operaciones. Además, incorpora mayores candados de seguridad en las transacciones tanto en banca en línea como en las tarjetas de crédito o débito, físicas y virtuales.

La IA ofrece herramientas para cuidar los datos personales y sensibles. Sin embargo, debemos estar muy atentos con los posibles usos criminales de esta tecnología, por ejemplo, pueden clonar tu voz o manipular identificadores de llamadas para que parezcan provenientes de números conocidos o de tu banco. En otra colaboración abordaré las medidas de seguridad para prevenir fraudes o estafas.

En las finanzas personales, es una gran alternativa, en especial para los que disfrutan de emplear gadgets. Estas herramientas ofrecen muy buenas opciones para gestionar tu dinero, desde establecer un presupuesto, ayudar a trazar metas y objetivos tanto de ahorro como de inversión; así como cosas mucho más sofisticadas como establecer patrones de comportamiento de compra y gasto, la tolerancia que tengo frente al riesgo, lo que permite tener al alcance estrategias de inversión.