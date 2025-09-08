De Tijuana a Cancún, cientos de secretos por descubrir

Siempre que he ido a un nuevo destino me emociona la sensación de encontrar cientos de secretos por descubrir; mi más reciente visita, aprovechando mis vacaciones, fue Baja California Sur y, de verdad, es una verdadera joya, sus playas, parajes naturales, gastronomía y las personas que están más que listas para ofrecer el mejor servicio a los turistas, que como yo, ya no sabemos cómo descansar.

Con esto no quiero adornarme que tengo la suerte de viajar, sino hacer un llamado para que entre nosotros podamos impulsar nuestro turismo, me he encontrado con muchas personas que conocen toda Europa, Asia, África, pero no conocen el sureste o noreste del país. De verdad, denle una oportunidad a México, de Tijuana a Cancún hay un sinfín de opciones para todo tipo de viajeros.

Solo consideremos un momento los datos del comportamiento del sector, el cual tuvo variaciones interesantes, por un lado, la derrama proveniente del turismo internacional aumentó un 7.3 %, lo que representa 18.7 mil millones de dólares; sin embargo, el Producto Interno Bruto (PIB) turístico cayó un 0.9 % en el primer trimestre del año. Más aún, los turistas internacionales gastaron aproximadamente 2.6 mil millones de dólares, 6.3 % a tasa anual, descontando la disminución del 9.9 % de acuerdo con el Inegi y la Secretaría de Turismo.

Son cifras reveladoras, el extranjero está más interesado o aprecia más visitar nuestro país que los propios mexicanos. El mercado local disminuyó un 1.4 %, lo que representa un retroceso del 0.2 % a tasa anual. Sería interesante buscar comprender el origen de estos datos; sin embargo, el turismo extranjero también tuvo una disminución debido a una mala percepción sobre la seguridad en México, no muy alejada de la realidad, pero aun así, seguimos siendo un destino interesante para vacacionar.

Hay lugares que ocupan un lugar especial en los corazones de los vacacionistas internacionales, donde para muestra un botón, Cancún y la Riviera Maya se están posicionando como el destino favorito del Caribe Mexicano por sus playas. Le siguen Los Cabos y Puerto Vallarta por ser destinos de alto lujo y aventura; Holbox por las actividades acuáticas a desarrollar.

En otro tipo de destinos, sigue destacando la Ciudad de México por la gran oferta cultural, recordando que es la segunda ciudad en el mundo con más museos, solo detrás de Londres. Oaxaca está en la lista por una oferta culinaria sin igual y su cultura. San Miguel de Allende y Guanajuato por sus vestigios coloniales.

Esto solo por mencionar algunas ciudades, pero estoy seguro de que si le rascamos encontraremos más destinos superatractivos y por distintas cosas, mención especial al turismo médico que se desarrolla en Tijuana.