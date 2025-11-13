Después del Buen Fin: ver mejor para vender mejor

Durante estos días, he visitado tiendas, centros de distribución y pequeños comercios. Todos enfrentan el mismo reto: cumplirle a un cliente que ya no tiene paciencia. Quiere encontrar el producto que vio en línea, recibirlo cuando se prometió y vivir una experiencia sin tropiezos. Parece obvio, pero en la práctica eso exige una coordinación casi perfecta entre lo físico y lo digital.

He trabajado muchos años cerca del retail, y puedo decir que el Buen Fin ya no es una carrera por bajar precios, sino una prueba de precisión. Los consumidores no perdonan la falta de información: si una tienda promete algo que no puede entregar, la conversación se traslada en segundos a las redes sociales. En un mundo tan competitivo, la confianza se ha vuelto el nuevo capital.

Del instinto al dato

Antes, los comercios confiaban en la experiencia de su personal o en su “olfato” para anticipar qué se vendería más. Hoy, eso ya no basta. Las empresas que realmente triunfan son las que tienen la capacidad de ver en tiempo real lo que está pasando: cuántos productos quedan, dónde están, qué demanda crece y cuál se detiene. No se trata de tecnificar el negocio por moda, sino de tomar decisiones sustentadas y menos impulsivas, de pasar del instinto al dato. El gran cambio no lo está provocando la tecnología, sino la forma de pensar. Una mentalidad que asume que la improvisación no es estrategia, y que la información no sirve si no se comparte y se utiliza.

El reto cultural

Lo más difícil no es adoptar nuevas herramientas, sino cambiar hábitos. Todavía escucho a muchos empresarios decir “mi negocio no necesita eso”, cuando en realidad todos necesitamos entender mejor nuestro entorno. Ser digital no es tener una app; es ser consciente de que lo que no se ve, no se controla. Y en estos días de Buen Fin, eso se vuelve evidente.

Lo mismo aplica para el trabajo interno: cuando los equipos cuentan con información clara, trabajan con menos estrés y más confianza. Saber dónde está el producto o qué pedido tiene prioridad no es un lujo, es lo que permite que todo fluya.