Hasta hoy, las IA predecían la siguiente palabra. Mañana, diseñarán el siguiente experimento. La diferencia no es semántica, es científica: cuando un modelo opera en un bucle creativo auditable (que alterna, con control, entre explorar y comprobar) deja de ser un adivinador y se convierte en instrumento.
Del pronóstico a la creación: cómo convertir a la IA en instrumento científico
La propuesta es sencilla y potente. Un LLM (como ChatGPT o Grok) se vuelve útil para la ciencia cuando trabaja en lo que llamo modo GS-3 o Creatividad Artificial, una arquitectura que replica la cognición creativa humana con tres papeles: generador, crítico y controlador.
- El generador es el “chef” que abduce hipótesis; abducción significa proponer la mejor explicación disponible con la evidencia a la mano.
- El crítico es el “catador” que exige citas, estima riesgos y sugiere controles.
- El controlador es el “termostato” que regula la apertura creativa del sistema, lo que en modelos llamamos temperatura: cuándo conviene explorar ideas variadas y cuándo concentrarse en las más prometedoras.
Así se mapea el ciclo clásico (Literatura - Hipótesis - Experimento - Validación) a un proceso continuo. La clave es que el sistema no solo habla: decide, registra y deja rastro de por qué eligió cada paso. Eso lo diferencia de simples cadenas de prompts o de la “reflexión” sin verificación interna.
Para que la creatividad cuente en ciencia, debe ser verificable. Por eso GS-3 introduce un tablero NUD: Novedad, Utilidad y Diversidad. Novedad pregunta qué tan distinta es una idea respecto a lo ya publicado. Utilidad evalúa si cumple el objetivo y respeta restricciones. Diversidad revisa si múltiples corridas producen enfoques realmente distintos, evitando el “pensamiento clonado”. Estas métricas se acompañan de firmas de proceso que muestran un patrón sano de alternancia entre expansión y chequeo. ¿Cómo se valida? Con ablaciones. Apaga el crítico y, a diversidad fija, debería caer la utilidad. Congela el controlador y deberían desaparecer los ciclos ordenados de exploración y explotación. Además, todo queda en una bitácora: origen de cada hipótesis, parámetros de muestreo, candidatos descartados y razones. La trazabilidad convierte a la IA en caja de cristal: cualquier tercero puede reconstruir resultados paso a paso.
Tres ejemplos lo ilustran. En materiales, el generador puede proponer veinte fórmulas para un cátodo; el crítico prioriza tres por estabilidad y costo; el controlador baja la apertura tras resultados flojos y la sube cuando surge una familia prometedora. En biología, el generador explora mutaciones de proteína; el crítico aplica filtros de bioseguridad y planes de validación; el controlador equilibra riesgo y rigor. En matemáticas, el sistema enuncia conjeturas, intenta refutarlas y ajusta la audacia para no perder meses en callejones sin salida. ¿Por qué esto importa ahora? Porque acelera el descarte de ideas débiles, reduce el gasto en experimentos inútiles y mejora la reproducibilidad con registros claros. También combate la homogeneización: GS-3 promueve pluralidad de críticos, cuotas explícitas de diversidad y control adaptativo de la apertura. Es, en suma, creatividad con barandales. Este enfoque dialoga de forma natural con iniciativas como OpenAI for Science, que buscan un descubrimiento más rápido y confiable con equipos pequeños y herramientas auditables.
Si los telescopios ampliaron nuestra vista del cosmos, la Creatividad Artificial (GS-3) ampliará nuestra vista de lo posible. Enseña a un LLM no solo a predecir, sino a proponer, probar y decidir con cuentas claras. La ciencia avanza cuando alguien se atreve a conjeturar y a refutar. Ha llegado la hora de convertir a la IA en instrumento científico.
____
Nota del editor: Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Etología Económica en el sistema UP/IPADE y autor de los libros Sistema 3: La Mente Creativa (2025), Homo Creativus (2024), Biointeligencia Estratégica (2023), Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G-8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de empresas nacionales y transnacionales. Encuentra sus libros en Amazon y síguelo en Facebook , Instagram , YouTube y LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión