Banxico implementa política monetaria más acomodaticia

En diciembre, el Banco de México relajó nuevamente la política monetaria, haciéndola aún más neutral. Esta decisión era ampliamente esperada por los mercados, ya que la mayoría de los miembros del comité de política habían revelado intenciones de continuar recortando la tasa de interés. A pesar de una inflación aún elevada, el banco central ha removido completamente el freno monetario. Con ello, las condiciones monetarias se adentran más en la zona de neutralidad, a pesar de que la inflación aún no ha regresado al objetivo oficial. Así, en diciembre la junta del banco decidió recortar la tasa de referencia en 25 puntos básicos, llevándola a 7%. Con esta decisión, la tasa real cae 60 puntos base por debajo del límite superior del rango neutral estimado en 3.6% por el mismo Banxico, lo que indica que la postura monetaria se ha vuelto más acomodaticia.

Las autoridades monetarias tienen la creencia de que la debilidad económica persistente les ayudará a reducir la inflación general. Sin embargo, dicha inflación general, que incluye rubros altamente volátiles, no es la mejor guía para la toma de decisiones de política monetaria. En contraste, la inflación subyacente —que excluye estos precios volátiles— ha aumentado a lo largo del año y se mantiene persistentemente por encima del umbral de 4%. El aumento continuo de la inflación subyacente indica presiones de demanda, lo que podría mantener la inflación por encima de la meta por un tiempo más largo de lo que estima el mismo Banxico.

La decisión de Banxico estuvo sincronizada con la reciente decisión monetaria de la Reserva Federal estadounidense tanto en magnitud como en dirección. Esto ha permitido preservar la brecha de tasas de interés entre México y Estados Unidos, lo que a su vez mantiene el atractivo de los activos denominados en pesos. Este diferencial positivo explica en parte la fortaleza del peso mexicano, el cual se ha apreciado alrededor de un 16% en el año.

