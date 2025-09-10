Publicidad

Opinión

¿Emprendedor o autoempleado? La delgada línea que define tu libertad

El autoempleado vive atado a su tiempo. Si trabaja, gana; si no, los ingresos desaparecen. Siente que debe estar vendiendo, operando, resolviendo problemas, atendiendo a clientes y apagando fuegos.
mié 10 septiembre 2025 06:03 AM
¿Vas a emprender tu negocio? No hagas caso de estos mitos
Automatizar tareas, apoyarte en herramientas digitales y contratar perfiles adecuados no solo libera tu tiempo, también te obliga a trabajar con más visión y menos urgencia. El verdadero emprendedor no busca hacerlo todo mejor, busca que todo funcione sin él, señala Alejandro Bobadilla.

"El autoempleado construye un trabajo, el emprendedor construye un negocio": Michael Gerber.

Uno de los errores más comunes al iniciar un negocio es pensar que, por el simple hecho de no tener jefe, ya eres emprendedor. Pero la realidad es que muchos, sin darse cuenta, han construido un trabajo que los consume más que cualquier empleo. Un sistema en el que todo depende de ellos, y si no están, nada se mueve. Es entonces cuando el sueño de emprender se convierte en una carga, y el entusiasmo inicial se transforma en cansancio crónico. Ahí es donde aparece una pregunta clave que pocos se hacen a tiempo: ¿estás construyendo una empresa o solo te diste empleo a ti mismo?

El autoempleado vive atado a su tiempo. Si trabaja, gana; si no, los ingresos desaparecen. Siente que debe estar en todos lados: vendiendo, operando, resolviendo problemas, atendiendo a clientes y apagando fuegos. Esto no solo agota física y mentalmente, también frena el crecimiento del negocio. En cambio, el emprendedor opera con otra lógica: diseña sistemas que pueden funcionar sin él, se apoya en tecnología, en personas clave y en procesos que permiten escalar. Esa es la gran diferencia entre estar ocupado y ser estratégico.

Uno de los primeros pasos para romper este patrón es cambiar la forma en la que percibes tu papel dentro del negocio. Si todo lo haces tú, tarde o temprano te estancarás. La clave está en aprender a delegar, a confiar en otros y a dejar de pensar que para que algo salga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Automatizar tareas, apoyarte en herramientas digitales y contratar perfiles adecuados no solo libera tu tiempo, también te obliga a trabajar con más visión y menos urgencia. El verdadero emprendedor no busca hacerlo todo mejor, busca que todo funcione sin él.

Otro aspecto que marca la diferencia es el modelo con el que se generan ingresos. El autoempleado depende de su tiempo y esfuerzo para facturar, mientras que el emprendedor crea una propuesta de valor que se puede escalar. Productos digitales, licencias, franquicias, membresías o servicios sistematizados son solo algunas de las vías para construir modelos de negocio que no exijan tu presencia constante. La mentalidad cambia de “¿cómo hago más dinero trabajando más?” a “¿cómo puedo generar más valor con menos dependencia de mí?”

Y hay un tercer punto igual de importante: el posicionamiento frente al cliente. El autoempleado suele caer en la trampa de competir por precio. Baja tarifas para cerrar ventas más rápido o cede ante la presión de los clientes. Pero jugar en ese terreno es un camino directo al desgaste. Siempre habrá alguien dispuesto a cobrar menos. En cambio, el emprendedor apuesta por crear valor. En lugar de preguntar “¿cuánto cobro?”, se pregunta “¿cómo me convierto en la mejor opción?” Eso se logra con una propuesta única, con un mensaje claro y con una experiencia que conecte emocionalmente con su mercado. Cuando logras eso, dejas de ser una opción más y te conviertes en la opción que todos buscan.

Al final, no se trata de romantizar el emprendimiento ni de criticar al autoempleado. Se trata de tomar conciencia y elegir conscientemente en qué tipo de negocio quieres estar. Si tu proyecto te consume, si te cuesta desconectarte, si todo depende de ti… quizá no estás emprendiendo, solo te diste más trabajo. Y está bien, siempre y cuando estés dispuesto a transformarlo.

No construyas una prisión con el nombre de “libertad”. Crea un negocio que trabaje para ti, en lugar de trabajar tú para él. La diferencia entre estar ocupado y avanzar está en cómo usas tu tiempo, tu energía y tu visión. Empieza a soltar, a delegar, a automatizar. No es un camino fácil, pero sí es el camino que te acerca a esa libertad que un día soñaste cuando decidiste emprender.

Porque al final, el verdadero negocio no es el que te esclaviza, sino el que te libera.

_____

Nota del editor: Alejandro Bobadilla es emprendedor, conferencista internacional, networker y mentor. Es Ingeniero Industrial con Maestría en Administración de Negocios por la UNAM, con diversos Diplomados enfocados en Alta Dirección, Ventas, Marketing y Liderazgo en diversas instituciones. He incursionado en la apertura de mercados en México, Centro y Sudamérica. Llevo más de 35 años involucrado en áreas Comerciales. Síguelo en LinkedIn , Instagram , Facebook y/o TikTok . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

