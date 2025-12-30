10 predicciones para 2026: robots y la revolución de la inteligencia

La primera predicción es directa: los agentes de IA ocuparán cargos y responsabilidades en distintos niveles. No serán asistentes simpáticos, sino ejecutores de procesos. McKinsey reporta que 23% de las organizaciones ya está escalando sistemas agentivos y 39% está experimentando (McKinsey & Company, 2025).

Por eso viene la segunda: nacerán estructuras multiagente parecidas a jerarquías de Recursos Humanos. Un “manager” algorítmico coordinará agentes especialistas: compras, finanzas, cumplimiento, ventas. ¿Y el humano? Se moverá hacia donde la máquina falla: contexto, criterio, negociación ética, y definición de prioridades. Delegaremos como nunca; y por eso necesitaremos gobernanza como nunca.

La tercera predicción vuelve visible lo anterior: los agentes ganarán presencia física. La robótica industrial ya está en escala: en 2024 se instalaron 542,076 robots industriales en el mundo y el stock operativo llegó a 4,663,698; México instaló 5,594 (International Federation of Robotics, 2025). Además, la robótica “humanoide” empieza a salir del video y entrar a planta: BMW comunicó pruebas del humanoide Figure 02 en producción (BMW Group, 2024), y Figure AI reportó métricas operativas en un despliegue prolongado (Figure AI, 2025). En 2026 veremos robots en más contextos profesionales, y algunos personales, no por moda, sino por retorno: menos accidentes, más continuidad, más capacidad instalada.

Ese retorno alimenta la cuarta predicción: surgirán nuevos jugadores “pequeños”, incluso de una sola persona, con estructuras de IA potentes. Aquí el tamaño deja de ser nómina y se vuelve apalancamiento. La inversión acompaña: en 2024, la inversión privada en IA en EE. UU. fue 109.1 mil millones de dólares y la inversión global en IA generativa alcanzó 33.9 mil millones (Maslej et al., 2025). Y ya hay evidencia de productividad: en un estudio con 5,172 agentes de soporte, el acceso a un asistente conversacional elevó la productividad 15% en promedio (Brynjolfsson et al., 2025). Un individuo con agentes bien diseñados puede operar como “equipo” completo. Eso reescribe la competencia en prácticamente todas las industrias.

La quinta predicción es social: las estructuras tradicionales resistirán para proteger el status quo. Parte será regulación; parte será cultura; parte será miedo. En Europa, el AI Act ya tiene calendario: entró en vigor en 2024 y será plenamente aplicable el 2 de agosto de 2026 (European Commission, 2024).

La sexta predicción es la otra cara: aumentará la potencia de quien integre bien estas tecnologías. Habrá organizaciones que multipliquen su capacidad y otras que se vuelvan lentas, ruidosas y burocráticas. La brecha no será de “software”, sino de decisión.

La séptima predicción es la más esperanzadora: veremos avances científico-filosóficos inéditos con colaboración humano-máquina. AlphaFold 3 amplía la predicción de interacciones biomoleculares (Abramson et al., 2024), y se ha observado una aceleración medible en estructuras depositadas por usuarios (Nature, 2025).

La octava: la computación cuántica acaparará foco mediático porque empieza a verse una ruta técnica más clara. Google publicó resultados relevantes en corrección de errores (Acharya et al., 2025) e IBM plantea una trayectoria hacia sistemas tolerantes a fallas (IBM, 2025). En 2026, “cuántica” se dirá más en salas de juntas, aunque su impacto sea aún selectivo.