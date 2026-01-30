¿Pemex soberano?

El enorme poder de fuego y el ostensible control territorial que ejerce crimen organizado compite siniestramente con el poder formal, incluso, lo hace quedar en ridículo constantemente. Hoy, el dominio efectivo ejercido por los cárteles ha puesto a la burocracia contra la pared, ya que el vecino del norte ha dado un ultimátum, recobras la soberanía, o emprendo cruzada en contra de quienes envenenan a los estadunidenses. Sí, eso es retar sin cortapisa, y de frente, a quien se dice soberano. Es pueril rechazar con palabras tal imputación, debe hacerse con hechos contundentes que despejen toda duda. Entre más se presuma tener soberanía, lo único que queda claro es que se trata de una desesperada explicación no pedida, ante un avasallador cuestionamiento fundado en los hechos.

La saliva es el peor escudo, deja patente la intención de no hacer nada. La sola duda planteada en foros internacionales resultaría ofensiva de no haber evidencia de que grandes porciones del territorio han quedado en manos de los peores intereses, y que es más que evidente que las elecciones, hace años, han tenido la perversa intromisión de quienes han hecho realidad el sueño de Pablo Escobar, esto es, entronar a los cárteles en el poder, volviendo guarida lo que era territorio nacional.

Simplemente se es soberano, no tiene que afirmarlo quien realmente lo es. El hecho de poder someter, humillar, afrentar, afectar y explotar a la población, que se encuentra inerme ante quien a la mala se ha hecho de las instituciones, no es soberanía, sino transitoria imposición. La carta fundamental dice que es el pueblo en quien reside la soberanía, pero eso comenzó a ser letra muerta cuando éste no puede transitar tranquilamente por carreteras, salir de noche, o hacer industria y comercio de su predilección, sin quedar sujeto al cobro de piso. La soberanía existe en los hechos y no en los papeles o en los discursos.

Ahora bien, decir que Pemex tiene a su alcance decisiones soberanas frente a Washington es no tener claro el atolladero en el que la fallida petrolera se encuentra, ya que, sin duda alguna, es lo más parecido a un dócil súbdito del gobierno de las barras y estrellas, y no porque este se haya tomado el atrevimiento de someterla, sino porque la entidad oficial se ha colocado, voluntariamente, en una posición de absoluta sumisión y subordinación ante las autoridades de más allá del Río Bravo, esto, por la vía legal. Son toneladas de formularios en los que aquella expresa su incondicional sumisión.

Petróleos Mexicanos existe mientras el mercado de los Estados Unidos de América lo siga fondeando, y le permita acudir a sus mercados a obtener recursos prestados. Hoy, la acusación de fraude contable que pesa sobre la paraestatal lo pone más que en predicamentos, ya que, sin mucho esfuerzo legal, se puede acreditar que los balances presentados, y las manifestaciones hechas por sus funcionarios, pasaron de ser una mala broma, a un doloso engaño con el ánimo de mantener, forzadamente, la operación de los opacos fideicomisos que concentran los recursos de la regenteadora de nuestro oro negro.