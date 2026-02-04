Las empresas de retail viven un punto de inflexión, particularmente en México. Más allá de la desaceleración del consumo, que creció solo 0.1% en los últimos dos meses del año según el Inegi, la revolución tecnológica impulsada por la inteligencia artificial (IA) viene a cambiar las reglas del juego.
La redefinición del tablero del retail en 2026
La pregunta ya no es si los retailers mexicanos adoptarán IA, sino cuánto tardarán en hacerlo antes de que sus competidores los dejen atrás.
Los números son claros: 52% de los consumidores mexicanos ya utilizan herramientas de IA para comprar, un salto del 48% en solo un año, de acuerdo con el Retail Report 2025 de Adyen. Pero lo verdaderamente disruptivo no está en las estadísticas, sino en lo que está ocurriendo en los pasillos virtuales y físicos de las tiendas más innovadoras.
Hace unos días asistí al NRF’26 Retail’s Big Show en Nueva York, uno de los eventos más relevantes del sector a nivel global, donde confirmé que los retailers que adoptan la IA están ampliando la brecha ante aquellos que no lo han hecho.
Esta disrupción impulsada por la IA está redefiniendo el tablero de juego en cuatro pilares: 1) Innovación de productos y merchandising, 2) Marketing y publicidad, 3) Cadena de suministro y operaciones, y 3) Omnicanalidad. La clave es que la innovación potenciada y soportada a través de IA y datos hace la diferencia competitiva.
La transformación va desde lo más sofisticado hasta aplicaciones sorprendentemente simples, pero efectivas. Desde sistemas de visión por computadora y RFID para prevención de pérdidas, verificación de identidades y gestión de inventario, hasta tiendas sin cajas donde pagas automáticamente al salir.
Mercado Libre, por ejemplo, ya cuenta con una solución que automatiza la creación de imágenes de productos con IA generativa, simplificando el proceso para vendedores y aumentando en un 45% las visualizaciones y un 25% la tasa de clics. Amazon, por su parte, ha integrado un asistente impulsado por IA generativa que permite hacer compras más rápidas y fáciles, proporcionando información útil y recomendaciones personalizadas, con más de 250 millones de clientes que lo usaron el año pasado.
Asimismo, la tienda física no está desapareciendo, sino evolucionando, al grado que este año podrían abrir 3 mil nuevas tiendas departamentales, de autoservicio y conveniencia en México, según un reporte de Todo Retail. Ahora, estos espacios pueden integrar IA, RFID y visión por computadora para tener una visión más completa de la operación, agilizando la gestión de inventario.
Sin embargo, el 2026 será el año de los agentes de IA. Estos sistemas autónomos planean, razonan y ejecutan tareas completas, liberando tiempo para innovación y rentabilidad.
En mis conversaciones con diversas empresas durante el evento de Nueva York, muchos participantes me preguntaban sobre la visión de AWS en este contexto de transformación del sector, y los agentes de IA siempre entraban a la conversación.
De hecho, Gartner prevé que más del 33% de las aplicaciones empresariales se realizarán de manera autónoma con agentes de IA hacia 2028.
Aunado a ello, las expectativas de los consumidores por experiencias fluidas en todos los puntos de contacto (online, tienda física, móvil) nunca han sido más altas. Los retailers deben ofrecer opciones de pagos rápidos, seguros y flexibles en todos los canales, usando datos en tiempo real para alinear productos y marketing con conductas reales de compra. Todo esto no es el futuro, sino que ya está sucediendo en México.
De ahí que el mercado de IA en el país podría alcanzar más de 65,000 millones de dólares hacia 2030, de acuerdo con estimaciones de Grand View Research. De igual modo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), reportó un crecimiento de 3.3% en ventas, lo que indica que la industria crece a pesar de los desafíos económicos.
En nuestro país tenemos grandes empresas que se caracterizan por ser punta de lanza en innovación en diversos segmentos. Nombres como FEMSA, Sigma, o Grupo Axo, se han destacado por impulsar a la industria y ser referentes incluso más allá de nuestras fronteras.
La tecnología será el mejor aliado de los retailers mexicanos en el nuevo tablero de juego y la buena noticia es que México está listo para liberar todo este potencial.
