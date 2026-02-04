La redefinición del tablero del retail en 2026

La pregunta ya no es si los retailers mexicanos adoptarán IA, sino cuánto tardarán en hacerlo antes de que sus competidores los dejen atrás.

Los números son claros: 52% de los consumidores mexicanos ya utilizan herramientas de IA para comprar, un salto del 48% en solo un año, de acuerdo con el Retail Report 2025 de Adyen. Pero lo verdaderamente disruptivo no está en las estadísticas, sino en lo que está ocurriendo en los pasillos virtuales y físicos de las tiendas más innovadoras.

Hace unos días asistí al NRF’26 Retail’s Big Show en Nueva York, uno de los eventos más relevantes del sector a nivel global, donde confirmé que los retailers que adoptan la IA están ampliando la brecha ante aquellos que no lo han hecho.

Esta disrupción impulsada por la IA está redefiniendo el tablero de juego en cuatro pilares: 1) Innovación de productos y merchandising, 2) Marketing y publicidad, 3) Cadena de suministro y operaciones, y 3) Omnicanalidad. La clave es que la innovación potenciada y soportada a través de IA y datos hace la diferencia competitiva.

La transformación va desde lo más sofisticado hasta aplicaciones sorprendentemente simples, pero efectivas. Desde sistemas de visión por computadora y RFID para prevención de pérdidas, verificación de identidades y gestión de inventario, hasta tiendas sin cajas donde pagas automáticamente al salir.

Mercado Libre, por ejemplo, ya cuenta con una solución que automatiza la creación de imágenes de productos con IA generativa, simplificando el proceso para vendedores y aumentando en un 45% las visualizaciones y un 25% la tasa de clics. Amazon, por su parte, ha integrado un asistente impulsado por IA generativa que permite hacer compras más rápidas y fáciles, proporcionando información útil y recomendaciones personalizadas, con más de 250 millones de clientes que lo usaron el año pasado.