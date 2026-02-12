Cuando las regiones se vuelven actores globales

Hoy los grandes temas que definen nuestro futuro (el cambio climático, la migración, la relocalización de las cadenas productivas, la competencia por inversión, la revolución tecnológica o las tensiones geopolíticas) no se resuelven desde un solo escritorio ni desde una sola capital. Se juegan, cada vez más, desde los estados. Las regiones compiten, cooperan y se posicionan por necesidad.

En ese contexto, la acción internacional de los gobiernos estatales dejó de ser un gesto protocolario para convertirse en una herramienta concreta de desarrollo: atraer inversión, abrir mercados, fortalecer el turismo, traer cooperación técnica, intercambias políticas públicas que funcionan y proyectar a las entidades en un entorno global cada vez más exigente.

Por eso es relevante lo que hoy ocurre en la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales (AMAIE). No como un espacio simbólico, sino como un mecanismo práctico para ordenar, profesionalizar y darle rumbo estratégico a la internacionalización de los estados.

Que Nuevo León asuma su presidencia para el periodo 2026-2027 no es un dato anecdótico. Es una responsabilidad institucional con un objetivo claro: que la acción de las entidades tenga método, capacidades instaladas y resultados medibles. La apuesta es sencilla pero ambiciosa: dejar atrás la improvisación y convertir la internacionalización en política pública. Con prioridades claras, con instrumentos técnicos y con evaluación de impacto.