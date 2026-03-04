De Davos a México, la Inteligencia Artificial como nueva infraestructura económica

Si en 2023 y 2024 predominaba el entusiasmo por la IA generativa, en 2026 la discusión giró en torno a escala, gobernanza y retorno económico tangible. La pregunta ya no es si la IA transformará los negocios, sino qué organizaciones están listas para capturar ese valor de manera estructural.

En este contexto, en Davos cobró especial relevancia la idea de construir organizaciones “Perpetually Adaptive”, un concepto que define a las empresas capaces de anticipar disrupciones, aprender continuamente y reconfigurar sus modelos operativos en tiempo real. Más allá de la eficiencia, la ventaja competitiva sostenible proviene de la capacidad de adaptación constante. Una “Perpetually Adaptive Enterprise” no reacciona al cambio: lo incorpora estructuralmente en su arquitectura tecnológica, en sus procesos y en su cultura. La IA toma el rol como el habilitador clave de esa adaptabilidad permanente, al permitir análisis predictivo, simulaciones de escenarios y toma de decisiones contextual en ciclos cada vez más cortos.

Diversos paneles del World Economic Forum coincidieron en que muchas empresas han logrado pilotos exitosos, pero pocas han convertido la IA en una capacidad transversal. Las razones son claras: datos fragmentados, arquitecturas heredadas, ausencia de modelos de gobernanza y, sobre todo, una brecha significativa de talento. La IA no se “añade” a procesos existentes; exige rediseño operativo. Requiere revisar cómo fluye la información, cómo se miden los resultados y cómo se distribuye la responsabilidad dentro de la organización.

Aquí es donde el concepto de empresa perpetuamente adaptativa adquiere sentido práctico. Para evolucionar de una organización digital a una organización verdaderamente inteligente, las compañías deben integrar inteligencia en cada capa: estrategia, operaciones, experiencia de cliente y cadena de suministro. La adaptabilidad ya no depende únicamente del liderazgo humano, sino de sistemas capaces de aprender de datos históricos, detectar señales débiles del mercado y ajustar procesos en tiempo real. En esta visión, la IA no es un proyecto aislado del área de tecnología; es el núcleo que permite a la empresa reinventarse de manera continua.

El impacto macroeconómico también estuvo en el centro del debate. PwC estima que la IA podría añadir hasta 15.7 trillones de dólares al PIB global hacia 2030. McKinsey calcula que la IA generativa por sí sola podría aportar entre 2.6 y 4.4 trillones de dólares anuales en valor económico. Más allá de la cifra exacta, el mensaje es contundente: estamos frente a una de las mayores oportunidades de productividad desde la Revolución Industrial. Para economías emergentes, esto representa tanto una oportunidad como un riesgo. Quienes integren la IA a su estructura productiva podrán acelerar crecimiento; quienes la adopten de forma superficial dependerán de tecnología y capacidades externas.

Una empresa perpetuamente adaptativa entiende que la infraestructura no es estática. Debe ser modular, escalable y preparada para incorporar nuevas generaciones de modelos de IA sin rediseños costosos cada vez que surge una innovación. La adaptabilidad tecnológica se convierte en un activo estratégico: arquitecturas cloud-native, integración entre IT y OT, plataformas de datos unificadas y marcos robustos de ciberseguridad permiten que la organización evolucione sin fricciones.