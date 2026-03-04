Publicidad

De Davos a México, la Inteligencia Artificial como nueva infraestructura económica

La IA ya no es un experimento de innovación ni un proyecto de eficiencia aislado: es la nueva infraestructura sobre la cual se construirá la competitividad de empresas y países en la próxima década.
mié 04 marzo 2026 06:04 AM
La IA no se “añade” a procesos existentes; exige rediseño operativo. Requiere revisar cómo fluye la información, cómo se miden los resultados y cómo se distribuye la responsabilidad dentro de la organización, apunta Sangram Sahoo. (Foto: iStock)

Cada enero, Davos funciona como un catalejo de la economía global. Más que anticipar el futuro, revela qué temas ya son prioridad en la agenda de los CEO, los reguladores y los inversionistas. En el World Economic Forum 2026 quedó claro que la conversación sobre Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser tecnológica para convertirse en estratégica.

La IA ya no es un experimento de innovación ni un proyecto de eficiencia aislado: es la nueva infraestructura sobre la cual se construirá la competitividad de empresas y países durante la próxima década.

Si en 2023 y 2024 predominaba el entusiasmo por la IA generativa, en 2026 la discusión giró en torno a escala, gobernanza y retorno económico tangible. La pregunta ya no es si la IA transformará los negocios, sino qué organizaciones están listas para capturar ese valor de manera estructural.

En este contexto, en Davos cobró especial relevancia la idea de construir organizaciones “Perpetually Adaptive”, un concepto que define a las empresas capaces de anticipar disrupciones, aprender continuamente y reconfigurar sus modelos operativos en tiempo real. Más allá de la eficiencia, la ventaja competitiva sostenible proviene de la capacidad de adaptación constante. Una “Perpetually Adaptive Enterprise” no reacciona al cambio: lo incorpora estructuralmente en su arquitectura tecnológica, en sus procesos y en su cultura. La IA toma el rol como el habilitador clave de esa adaptabilidad permanente, al permitir análisis predictivo, simulaciones de escenarios y toma de decisiones contextual en ciclos cada vez más cortos.

Diversos paneles del World Economic Forum coincidieron en que muchas empresas han logrado pilotos exitosos, pero pocas han convertido la IA en una capacidad transversal. Las razones son claras: datos fragmentados, arquitecturas heredadas, ausencia de modelos de gobernanza y, sobre todo, una brecha significativa de talento. La IA no se “añade” a procesos existentes; exige rediseño operativo. Requiere revisar cómo fluye la información, cómo se miden los resultados y cómo se distribuye la responsabilidad dentro de la organización.

Aquí es donde el concepto de empresa perpetuamente adaptativa adquiere sentido práctico. Para evolucionar de una organización digital a una organización verdaderamente inteligente, las compañías deben integrar inteligencia en cada capa: estrategia, operaciones, experiencia de cliente y cadena de suministro. La adaptabilidad ya no depende únicamente del liderazgo humano, sino de sistemas capaces de aprender de datos históricos, detectar señales débiles del mercado y ajustar procesos en tiempo real. En esta visión, la IA no es un proyecto aislado del área de tecnología; es el núcleo que permite a la empresa reinventarse de manera continua.

El impacto macroeconómico también estuvo en el centro del debate. PwC estima que la IA podría añadir hasta 15.7 trillones de dólares al PIB global hacia 2030. McKinsey calcula que la IA generativa por sí sola podría aportar entre 2.6 y 4.4 trillones de dólares anuales en valor económico. Más allá de la cifra exacta, el mensaje es contundente: estamos frente a una de las mayores oportunidades de productividad desde la Revolución Industrial. Para economías emergentes, esto representa tanto una oportunidad como un riesgo. Quienes integren la IA a su estructura productiva podrán acelerar crecimiento; quienes la adopten de forma superficial dependerán de tecnología y capacidades externas.

Una empresa perpetuamente adaptativa entiende que la infraestructura no es estática. Debe ser modular, escalable y preparada para incorporar nuevas generaciones de modelos de IA sin rediseños costosos cada vez que surge una innovación. La adaptabilidad tecnológica se convierte en un activo estratégico: arquitecturas cloud-native, integración entre IT y OT, plataformas de datos unificadas y marcos robustos de ciberseguridad permiten que la organización evolucione sin fricciones.

¿Qué significa todo esto para México? Primero, que el país cuenta con ventajas estratégicas relevantes. Su integración con Norteamérica y otros países, su base industrial, su ecosistema digital en crecimiento y su población joven lo posicionan favorablemente para capturar parte del valor generado por la IA. Sectores como servicios financieros, manufactura avanzada, consumo masivo, retail, telecomunicaciones y logística entre otros tienen el potencial de incorporar inteligencia artificial en cadenas de valor completas, no solo en procesos aislados.

Segundo, que la ventana de oportunidad es limitada. Las economías que conviertan la IA en política industrial, agenda educativa y prioridad empresarial consolidarán ventajas difíciles de revertir. México necesita avanzar simultáneamente en tres frentes: modernización tecnológica, formación de talento y marcos regulatorios claros que fomenten innovación responsable.

Para los líderes empresariales, la agenda es concreta. Identificar casos de uso con impacto medible en ingresos, eficiencia o experiencia de cliente. Invertir en calidad y gobernanza de datos antes de escalar modelos complejos. Diseñar arquitecturas tecnológicas preparadas para integrar soluciones de IA de manera segura. Establecer políticas internas claras sobre uso responsable y ética algorítmica. Y, sobre todo, impulsar programas de reentrenamiento continuo que permitan a los equipos evolucionar junto con la tecnología.

Pero quizá la conclusión más importante de Davos 2026 es cultural. La IA no es únicamente una herramienta tecnológica; es un catalizador organizacional. Obliga a cuestionar jerarquías rígidas, procesos fragmentados y modelos de decisión centralizados. Las empresas que adopten una mentalidad experimental, basada en aprendizaje continuo y colaboración interdisciplinaria, estarán mejor posicionadas para navegar esta transición.

Estamos entrando en una economía donde la inteligencia será el principal motor de productividad. Así como la electricidad definió la competitividad del siglo XX y el internet redefinió el XXI, la IA perfila el mapa de la próxima década. México tiene la oportunidad de no ser únicamente consumidor de esta revolución, sino protagonista. Lograrlo dependerá de visión estratégica, inversión sostenida y una convicción clara: la inteligencia artificial ya no es una tendencia emergente. Es la nueva infraestructura sobre la cual se construirá el crecimiento económico y la ventaja competitiva del futuro.

