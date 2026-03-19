Los riesgos que enfrentan las economías son cada vez más visibles en la vida cotidiana. La movilidad urbana es un ejemplo claro. En el último año analizado por la empresa en la que laboro, se registraron 272,000 accidentes viales, un incremento de 3% frente al periodo previo. Detrás de esa cifra hay un fenómeno más amplio: la creciente complejidad de los entornos urbanos y la exposición constante a incidentes que, aunque forman parte de la rutina diaria, pueden tener consecuencias económicas significativas.

Los datos también reflejan el impacto financiero de estos eventos. El costo promedio de un choque se mantiene cercano a 27,000 pesos, una cifra que permite dimensionar cómo un incidente cotidiano puede traducirse rápidamente en un gasto relevante para muchas familias o negocios.

Más allá de las estadísticas, estos números revelan un patrón que se repite en distintos ámbitos de la vida económica: la mayoría de los riesgos no son extraordinarios, sino recurrentes. Los accidentes viales, por ejemplo, no son eventos aislados; forman parte de la dinámica diaria de las ciudades. Sin embargo, la forma en que se gestionan sigue siendo, en muchos casos, reactiva.

Cuando ocurre un incidente, las consecuencias suelen extenderse más allá del momento inmediato. Para una familia, un choque puede implicar gastos imprevistos, interrupciones laborales o presión financiera en el corto plazo. Para una empresa, puede significar costos operativos adicionales, pérdida de productividad o impactos en la continuidad del negocio.

La pregunta, entonces, no es solo cuántos accidentes ocurren, sino cómo se prepara la sociedad para enfrentarlos. En muchas economías, la conversación sobre movilidad y seguridad vial ha evolucionado hacia un enfoque más amplio que integra prevención, planeación urbana y gestión del riesgo. La lógica es simple: reducir la probabilidad de los incidentes y, al mismo tiempo, mitigar sus efectos cuando ocurren.