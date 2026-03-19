Durante décadas, la gestión financiera de muchas familias y empresas en México ha seguido una lógica sencilla: resolver los problemas cuando aparecen. La prioridad ha sido reaccionar ante emergencias —una enfermedad, un accidente o un desastre natural— y después encontrar la manera de recuperarse. Esa lógica funcionó en un entorno donde los riesgos eran menos frecuentes y la presión económica menor. Hoy, ese modelo empieza a mostrar sus límites.
Cuando reaccionar a los riesgos deja de ser suficiente
Los riesgos que enfrentan las economías son cada vez más visibles en la vida cotidiana. La movilidad urbana es un ejemplo claro. En el último año analizado por la empresa en la que laboro, se registraron 272,000 accidentes viales, un incremento de 3% frente al periodo previo. Detrás de esa cifra hay un fenómeno más amplio: la creciente complejidad de los entornos urbanos y la exposición constante a incidentes que, aunque forman parte de la rutina diaria, pueden tener consecuencias económicas significativas.
Los datos también reflejan el impacto financiero de estos eventos. El costo promedio de un choque se mantiene cercano a 27,000 pesos, una cifra que permite dimensionar cómo un incidente cotidiano puede traducirse rápidamente en un gasto relevante para muchas familias o negocios.
Más allá de las estadísticas, estos números revelan un patrón que se repite en distintos ámbitos de la vida económica: la mayoría de los riesgos no son extraordinarios, sino recurrentes. Los accidentes viales, por ejemplo, no son eventos aislados; forman parte de la dinámica diaria de las ciudades. Sin embargo, la forma en que se gestionan sigue siendo, en muchos casos, reactiva.
Cuando ocurre un incidente, las consecuencias suelen extenderse más allá del momento inmediato. Para una familia, un choque puede implicar gastos imprevistos, interrupciones laborales o presión financiera en el corto plazo. Para una empresa, puede significar costos operativos adicionales, pérdida de productividad o impactos en la continuidad del negocio.
La pregunta, entonces, no es solo cuántos accidentes ocurren, sino cómo se prepara la sociedad para enfrentarlos. En muchas economías, la conversación sobre movilidad y seguridad vial ha evolucionado hacia un enfoque más amplio que integra prevención, planeación urbana y gestión del riesgo. La lógica es simple: reducir la probabilidad de los incidentes y, al mismo tiempo, mitigar sus efectos cuando ocurren.
En México, ese cambio de enfoque todavía está en proceso. La prevención suele asociarse principalmente con infraestructura o regulación, pero también tiene una dimensión financiera. Anticipar riesgos implica reconocer que ciertos eventos son inevitables y que su impacto puede reducirse si existen mecanismos que permitan absorberlos.
El desafío es cultural tanto como estructural. Durante mucho tiempo, la prevención ha sido vista como una decisión que puede postergarse. Sin embargo, en un contexto donde la movilidad crece, las ciudades se densifican y los riesgos cotidianos se multiplican, esa lógica empieza a quedarse corta.
Los datos sobre siniestralidad vial muestran con claridad que los incidentes no son excepcionales; son parte del funcionamiento normal de nuestras ciudades. Precisamente por eso, el debate ya no debería centrarse únicamente en cómo reaccionar cuando ocurren, sino en cómo construir una cultura de anticipación que reduzca su impacto económico y social.
En última instancia, las economías más resilientes no son aquellas que reaccionan más rápido ante las crisis, sino las que integran la prevención como parte de su funcionamiento cotidiano. Con riesgos cada vez más presentes en la vida económica, anticiparse deja de ser una decisión prudente para convertirse en una condición de estabilidad.
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Nota del editor: Ignacio González es CEO de HDI Seguros México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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