Nuevas realidades entre el 'scroll', el algoritmo y la hiperconectividad

El problema no es la tecnología en sí misma, sino la lógica bajo la cual funciona. Las plataformas digitales no fueron diseñadas como entornos pedagógicos ni como espacios de cuidado, sino como infraestructuras optimizadas para maximizar tiempo de permanencia, interacción y monetización de datos. Cuando casi siete de cada 10 menores consumen contenidos audiovisuales en línea, la pregunta ya no es si están expuestos, sino bajo qué reglas ocurre esa exposición y quién responde por sus efectos acumulativos. La arquitectura algorítmica premia la captura de atención continua, no el desarrollo emocional ni la calidad de las interacciones. En ese entorno, la construcción del autoconcepto se produce bajo métricas de aprobación digital, donde el “like” sustituye progresivamente formas más complejas de reconocimiento social.

Este debate dejó de ser exclusivamente académico en enero y febrero de 2026, cuando dos escenarios aparentemente distintos convergieron en una misma discusión global. En el Foro Económico Mundial de Davos se llevó a cabo una sesión titulada “ An Honest Conversation on the Hyper Connected and the Hyper Lonely (Una conversación honesta sobre lo hiperconectado y lo hipersolitario)”, donde especialistas analizaron la paradoja de una generación que, pese a estar permanentemente conectada, reporta niveles crecientes de soledad. Apenas semanas después, en Los Ángeles, el juicio contra Meta expuso documentos internos que cuestionaban la narrativa pública de neutralidad tecnológica y sugerían que la priorización del engagement había sido un objetivo estratégico explícito. En ese proceso judicial se presentaron estimaciones internas que reconocían la presencia masiva de menores de 13 años en Instagram años antes de implementar mecanismos robustos de verificación de edad. La discusión dejó de ser abstracta: la brecha entre discurso corporativo y práctica operativa entró al terreno de la rendición de cuentas.

La coincidencia temporal entre Davos y el juicio no fue anecdótica. Mientras en el foro global se reflexionaba sobre los efectos sociales de la hiperconectividad, en la corte se analizaba si el diseño de las plataformas había contribuido de manera sustantiva al deterioro del bienestar juvenil. El hilo conductor es la misma pregunta: ¿puede la industria tecnológica autorregularse cuando sus incentivos económicos dependen de la intensificación del uso? La evidencia acumulada sugiere que los mecanismos voluntarios de seguridad resultan insuficientes frente a modelos de negocio basados en la retención constante. Si el ecosistema digital es hoy el principal entorno de socialización para millones de menores, la gobernanza de ese espacio no puede quedar supeditada exclusivamente a decisiones corporativas.