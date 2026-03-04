Proteger los datos ya no es opcional, es una decisión estratégica para la confianza digital

Hoy los datos son el insumo central de la economía digital. Cada interacción (una compra en línea, una consulta médica, un trámite gubernamental o el uso de una aplicación, entre otras formas de transferencias de datos) genera información que alimenta modelos de negocio, decisiones automatizadas y estrategias comerciales. Sin embargo, la conversación sobre protección de datos sigue siendo, en muchos casos, superficial.

Una de las grandes contradicciones del entorno digital es que mientras las organizaciones más innovan, se exponen a mayores riesgos. La nube, la Inteligencia Artificial (IA), la hiperconectividad y la integración de ecosistemas digitales han ampliado oportunidades, pero también han multiplicado vulnerabilidades. Y muchas veces el riesgo no está en la ausencia de tecnología, sino en la falta de gobierno, supervisión y cultura organizacional.

La dimensión del problema es cada vez más visible en el entorno económico global. De acuerdo con el Global Risks Report 2024 del World Economic Forum, los riesgos relacionados con ciberseguridad y desinformación digital se ubican entre los principales factores que amenazan la estabilidad económica y social en el corto plazo, y más del 39% de los líderes globales identifica los ciberataques como uno de los riesgos más probables para las organizaciones en los próximos dos años.

En América Latina, el marco regulatorio ha evolucionado, pero persiste una brecha entre el cumplimiento formal y la protección efectiva. Políticas genéricas y procesos heredados pueden generar una sensación de seguridad que no resiste un incidente real. La pregunta clave no es si se cumple con la ley, sino si la organización está preparada para enfrentar una crisis reputacional derivada de una filtración de datos.

En el ámbito empresarial, las brechas de datos no son un problema abstracto ni aislado: tienen consecuencias económicas tangibles y crecientes. Según el Cost of a Data Breach Report 2024 , el costo promedio global de una brecha de datos alcanzó 4.88 millones de dólares por incidente, un incremento de casi 10 % respecto al año anterior y el nivel más alto registrado hasta ahora, incluyendo gastos por interrupción de operaciones, pérdida de clientes, daño a la reputación de marca, atención a afectados y multas regulatorias. En sectores como el financiero, estos costos llegan aún más alto, alrededor de 6.08 millones de dólares por brecha, reflejando la vulnerabilidad de industrias intensivas en datos e interconectadas con ecosistemas digitales complejos. Esta tendencia al alza no solo representa una dificultad operativa, sino un riesgo directo a la sostenibilidad financiera de los negocios en un entorno donde las amenazas son más frecuentes y sofisticadas.