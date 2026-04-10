Y si nadie quiere líderes, entonces ¿quién nos guía?

Y en ese momento me cayó el 20: ¡yo, que vengo de una era donde los líderes eran brújula y faro! A mí me marcó, por ejemplo, leer sobre el Dalai Lama, pero luego encontrármelo en los archivos de Epstein me dejó pensando: ¿dónde quedaron esos referentes de ética y moral que nos hacían sentir que había un “bien” y un “mal” claros?

Entonces, con esa nostalgia de mi generación, cuándo admirábamos a líderes que inspiraban y guiaban, me encuentro frente a esta nueva idea: “¿para qué un líder si yo puedo ser mi propio referente?”. Y la verdad, aunque me cuesta e intriga, ¿será que en el mundo del futuro todos llevaremos nuestra propia brújula moral? Pero también me pregunto, si nadie me inspira, si nadie me da ejemplos, ¿no será un mundo un poco más frío y solitario?

No sé, tal vez es mi corazón cincuentón hablando. Tal vez, en esa búsqueda de inspiración mutua descubramos que hay espacio para líderes y para brújulas internas. Yo, de momento, ¡sigo con la polémica servida! Ya ustedes me dirán si le vamos agarrando la onda. ¡Sigan dándome de qué hablar!

Pero miren… mientras más le doy vueltas, más me convenzo de que esto no es exactamente una crisis de liderazgo. Es una mutación. Una re-configuración cultural profunda de cómo entendemos la autoridad, la influencia y el poder moral.

Porque seamos honestas, seamos honestos, el modelo clásico de liderazgo (vertical, casi heroico, idealizado) se nos vino abajo. No de golpe, sino por acumulación de decepciones. Se nos cayó cuando entendimos que el prestigio no es garantía de integridad. Se derrumbó cuando descubrimos que el carisma puede coexistir con el abuso. Se desplomó cuando empezamos a ver que muchas figuras admiradas también reproducían desigualdades, silencios y violencias que decían combatir.

Es un cambio de época. Las generaciones más jóvenes crecieron viendo cómo se desmoronaban los pedestales. Para ellas, desconfiar de los líderes no es rebeldía…es aprendizaje histórico. Han visto demasiadas veces cómo la admiración ciega termina en desencanto; cómo la autoridad moral proclamada no coincide con la vida real.