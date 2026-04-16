De la promesa a la ejecución, la próxima era de la IA será operacional

Desde 1950, cuando Alan Turing propuso evaluar la “inteligencia” de las máquinas, llamamos “inteligentes” a sistemas que en realidad seguían instrucciones: reglas si‑entonces, filtros, motores de búsqueda, etc. Eran útiles, pero no “pensaban”.

El primer parteaguas llegó con el machine learning (Arthur Samuel, 1959): dejamos de programar reglas y empezamos a entrenar modelos que aprenden patrones. Ahora, si le muestras cientos de imágenes de autos, el sistema aprende a reconocer un auto. Más tarde, a finales de los 60 surgieron los primeros chatbots y robots móviles capaces de planear acciones; en los 80 y los 90, la IA irrumpió en juegos y entornos controlados.

El segundo gran salto —el que hoy nos tiene debatiendo— son los modelos de lenguaje de gran escala (LLM): sistemas que conversan, razonan en lenguaje natural y orquestan tareas. No opinan por sí solos ni tienen voluntad, pero generalizan conocimiento y resuelven problemas con una eficiencia inédita. En esa transición se coló la confusión. Llamamos “IA” a todo —incluida la edición de una foto o el ordenamiento de una hoja de cálculo—, y luego nos decepcionamos cuando no vemos magia.

¿En qué punto nos encontramos? No estamos viendo nacer la IA, pero tampoco hemos llegado a su punto máximo de madurez. De hecho, estamos en el momento más decisivo: cuando la tecnología ya funciona, pero aún no sabemos encaminarla bien. La IA es lo suficientemente poderosa para generar valor real, y al mismo tiempo, bastante nueva para confundirla con marketing digital que usan algoritmos tradicionales, por ejemplo, quitar el fondo de una foto. Como ha ocurrido con otras disrupciones, los ganadores son quienes consigan: comprenderla e incorporarla de forma profunda y responsable.

Entonces, ¿qué es mito y qué es realidad?

“La IA reemplazará al humano”. La realidad es que no. La IA no reemplazará a los humanos, va a reordenar el trabajo, como ha sucedido en todas las grandes disrupciones. Cuando llegaron los autos desapareció el oficio de cuidar caballos: cuando el fax se popularizó, los operadores de télex dejaron de existir. No fue un colapso, fue una realineación y transformación. Con la IA pasa lo mismo: no elimina personas, elimina tareas y modelos que ya no agregan valor en el contexto actual. Quienes entienden cómo adaptarse y amplificar su trabajo con esta tecnología serán más relevantes.