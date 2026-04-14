Entre la disrupción y el destino. La IA y el riesgo de un desequilibrio global

Ahí surge la verdadera tensión. Si una parte relevante de la fuerza laboral queda fuera del sistema productivo sin una nueva arquitectura de ingreso, capacitación y protección, el problema deja de ser solo laboral y se convierte en macroeconómico. Menos empleo implica menos consumo, lo cual implica una menor demanda. Menor demanda presiona ingresos, crédito, inversión y crecimiento. El impacto hace metástasis en toda la cadena económica.
El espejismo de la eficiencia de corto plazo
Hoy muchas empresas tecnológicas están siendo premiadas por los mercados cuando reducen costos y despiden personal. La lógica bursátil celebra la eficiencia inmediata. Sin embargo, esa lectura puede ser profundamente incompleta si la tendencia deja de ser un ajuste puntual y se convierte en un patrón sistémico.
Si la automatización y la IA desplazan trabajo en múltiples industrias al mismo tiempo, el beneficio para la rentabilidad de una empresa puede terminar debilitando la base de consumidores de toda la economía. Es decir, la eficiencia privada puede entrar en conflicto con la estabilidad colectiva.
Ese es uno de los grandes dilemas en esta era de la IA. El mercado premia la reducción de costos, pero la sociedad necesita preservar capacidad de compra, cohesión y movilidad social.
El futuro no puede improvisarse, debe diseñarse
Frente a una transformación de esta magnitud, no basta con observar. Hay que diseñar. El futuro no puede dejarse a la inercia de la tecnología ni a la improvisación de los mercados. Si existen escenarios catastróficos, también debe existir la posibilidad de modular la transición, igual que una curva crítica puede ‘achatarse’ cuando se actúa con anticipación y coordinación.
La política pública tiene aquí un rol decisivo como válvula de presión. Puede ayudar a amortiguar el impacto mediante educación continua, reconversión laboral, protección transitoria de ingresos, incentivos a nuevas industrias y reglas que orienten la adopción tecnológica hacia la creación de valor social, no solo financiero.
Lo que se necesita no es frenar la IA, sino construir un pacto social para que su despliegue no rompa el contrato económico y humano sobre el que funciona la sociedad.