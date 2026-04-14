Entre la disrupción y el destino. La IA y el riesgo de un desequilibrio global

La gran tormenta global

La guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, la tensión entre bloques económicos y la regionalización del comercio están acelerando un proceso de reordenamiento mundial. Las cadenas de suministro se fragmentan, las decisiones de inversión se vuelven más defensivas y los países buscan asegurar soberanía estratégica en energía, alimentos, tecnología y datos.

En ese contexto, la IA aparece como una fuerza transversal. No es un sector más. Es una tecnología que impacta todos los sectores al mismo tiempo. Por eso, su efecto será más profundo que el de otras olas de innovación pues está redefiniendo quién captura el valor y cómo se distribuye.

La IA, cuchillo de doble filo

La IA encierra una promesa extraordinaria: convertirse en una plataforma de avance humano sin precedentes. Pero también tiene una cara de disrupción peligrosa.

Su velocidad de adopción está transformando el tejido económico y social, especialmente el mercado laboral. Lo que antes requería equipos grandes, hoy puede resolverse con menos personas y más automatización. Eso genera eficiencia, sí, pero también desplaza empleos, comprime salarios y altera la estructura de consumo.

La pregunta ya no es si la IA cambiará el trabajo, sino cuán rápido lo hará y con qué grado de protección social se hará ese tránsito.

El riesgo de una transición sin diseño

El problema central es de gobernanza. El mundo está cambiando más rápido de lo que se está diseñando el nuevo marco social. Esa brecha crea un vacío de control: La innovación avanza, pero la regulación, la educación, la protección laboral y los mecanismos de redistribución no se mueven al mismo ritmo.