Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

Entre la disrupción y el destino. La IA y el riesgo de un desequilibrio global

La IA encierra una promesa extraordinaria: convertirse en una plataforma de avance humano sin precedentes. Pero también tiene una cara de disrupción peligrosa.
mar 14 abril 2026 06:03 AM
Entre la disrupción y el destino. La IA y el riesgo de un desequilibrio global
El mundo está cambiando más rápido de lo que se está diseñando el nuevo marco social. Esa brecha crea un vacío de control: La innovación avanza, pero la regulación, la educación, la protección laboral y los mecanismos de redistribución no se mueven al mismo ritmo, considera Gilberto Lozano Meade. (Foto: iStock)

El mundo atraviesa una tormenta múltiple: Guerras abiertas, tensiones geopolíticas crecientes, fragmentación comercial y una creciente rivalidad tecnológica entre potencias.

En medio de ese ruido, la gran variable que redefinirá la economía, el trabajo y la vida cotidiana será la disrupción de la Inteligencia Artificial (IA). Y esa transformación ya comenzó, pero avanza con una velocidad que supera la capacidad de instituciones, mercados y gobiernos para adaptarse, lo cual crea un riesgo con alto impacto social.

Publicidad

La gran tormenta global

La guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, la tensión entre bloques económicos y la regionalización del comercio están acelerando un proceso de reordenamiento mundial. Las cadenas de suministro se fragmentan, las decisiones de inversión se vuelven más defensivas y los países buscan asegurar soberanía estratégica en energía, alimentos, tecnología y datos.

En ese contexto, la IA aparece como una fuerza transversal. No es un sector más. Es una tecnología que impacta todos los sectores al mismo tiempo. Por eso, su efecto será más profundo que el de otras olas de innovación pues está redefiniendo quién captura el valor y cómo se distribuye.

Lee más

Cómo la IA te puede ayudar a ser más humano con tus clientes
Opinión

La IA que te entiende: el match más humano que viene

La IA, cuchillo de doble filo

La IA encierra una promesa extraordinaria: convertirse en una plataforma de avance humano sin precedentes. Pero también tiene una cara de disrupción peligrosa.

Su velocidad de adopción está transformando el tejido económico y social, especialmente el mercado laboral. Lo que antes requería equipos grandes, hoy puede resolverse con menos personas y más automatización. Eso genera eficiencia, sí, pero también desplaza empleos, comprime salarios y altera la estructura de consumo.

La pregunta ya no es si la IA cambiará el trabajo, sino cuán rápido lo hará y con qué grado de protección social se hará ese tránsito.

El riesgo de una transición sin diseño

El problema central es de gobernanza. El mundo está cambiando más rápido de lo que se está diseñando el nuevo marco social. Esa brecha crea un vacío de control: La innovación avanza, pero la regulación, la educación, la protección laboral y los mecanismos de redistribución no se mueven al mismo ritmo.

Publicidad

Ahí surge la verdadera tensión. Si una parte relevante de la fuerza laboral queda fuera del sistema productivo sin una nueva arquitectura de ingreso, capacitación y protección, el problema deja de ser solo laboral y se convierte en macroeconómico. Menos empleo implica menos consumo, lo cual implica una menor demanda. Menor demanda presiona ingresos, crédito, inversión y crecimiento. El impacto hace metástasis en toda la cadena económica.

El espejismo de la eficiencia de corto plazo

Hoy muchas empresas tecnológicas están siendo premiadas por los mercados cuando reducen costos y despiden personal. La lógica bursátil celebra la eficiencia inmediata. Sin embargo, esa lectura puede ser profundamente incompleta si la tendencia deja de ser un ajuste puntual y se convierte en un patrón sistémico.

Si la automatización y la IA desplazan trabajo en múltiples industrias al mismo tiempo, el beneficio para la rentabilidad de una empresa puede terminar debilitando la base de consumidores de toda la economía. Es decir, la eficiencia privada puede entrar en conflicto con la estabilidad colectiva.

Lee más

La peor miopía corporativa: automatizar sin escuchar
Opinión

La peor miopía corporativa: automatizar sin escuchar

Ese es uno de los grandes dilemas en esta era de la IA. El mercado premia la reducción de costos, pero la sociedad necesita preservar capacidad de compra, cohesión y movilidad social.

El futuro no puede improvisarse, debe diseñarse

Frente a una transformación de esta magnitud, no basta con observar. Hay que diseñar. El futuro no puede dejarse a la inercia de la tecnología ni a la improvisación de los mercados. Si existen escenarios catastróficos, también debe existir la posibilidad de modular la transición, igual que una curva crítica puede ‘achatarse’ cuando se actúa con anticipación y coordinación.

La política pública tiene aquí un rol decisivo como válvula de presión. Puede ayudar a amortiguar el impacto mediante educación continua, reconversión laboral, protección transitoria de ingresos, incentivos a nuevas industrias y reglas que orienten la adopción tecnológica hacia la creación de valor social, no solo financiero.

Lo que se necesita no es frenar la IA, sino construir un pacto social para que su despliegue no rompa el contrato económico y humano sobre el que funciona la sociedad.

Lee más

Retos y oportunidades de la IA para el 'upskilling' y el 'reskilling'
Opinión

Retos y oportunidades de la IA para el ‘upskilling’ y el ‘reskilling’

Publicidad

México ante una batalla por el futuro

En el caso de México, el desafío exige cambiar el mindset. Esta ya no es una discusión tradicional sobre el estatus quo ni una pelea política de corto plazo. Es una batalla por el futuro productivo del país.

El país necesita prepararse para una economía donde la ventaja ya no dependerá solo de mano de obra barata o ubicación geográfica, sino de capacidades digitales, talento adaptable, infraestructura tecnológica, energía confiable y marcos institucionales capaces de absorber disrupción.

Si el país no se adapta, la IA puede profundizar desigualdades existentes. Si se anticipa, puede convertirse en una palanca de inclusión, productividad y desarrollo.

_____

Nota del editor: Gilberto Lozano Meade es Senior Avisor Roland Berger y Managing Director de un fondo de capital privado y consejero de varias empresas. Síguelo en LinkedIN . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Tags

Opinión Inteligencia artificial Disrupción Tecnología

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad