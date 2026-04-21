La brecha digital ya no está en el acceso, está en el hogar

La consecuencia es clara: una brecha digital silenciosa dentro de los hogares.

No se trata únicamente de una diferencia en habilidades tecnológicas, sino de una asimetría en la comprensión de riesgos. Hoy, niñas, niños y adolescentes están expuestos a dinámicas que van mucho más allá del entretenimiento: construcción de huella digital, exposición a algoritmos que moldean su comportamiento, riesgos de ciberacoso y fraude, así como el uso indiscriminado de inteligencia artificial sin criterios de seguridad o privacidad.

Esta realidad configura cuatro frentes críticos.

Primero, la huella digital. Cada interacción, publicación o uso de plataformas deja un rastro que puede impactar su reputación futura, desde el acceso a universidades hasta oportunidades laborales. A diferencia de generaciones anteriores, los errores digitales ya no son efímeros.

Segundo, la salud mental. Los algoritmos no son neutrales; están diseñados para maximizar atención. En cerebros en desarrollo, esto puede traducirse en ansiedad, dependencia y distorsión de la percepción social.

Tercero, la seguridad. Videojuegos, plataformas sociales y aplicaciones se han convertido en espacios donde conviven interacción, transacción y exposición. El riesgo no solo es el ciberacoso entre pares, sino también fenómenos como el grooming, la suplantación de identidad o el robo de información.

Y cuarto, quizá el más complejo: la falta de gobernanza digital en el hogar. Oscilamos entre dos extremos igual de problemáticos: la prohibición absoluta o la permisividad total. Ninguno construye criterio.

El punto de fondo es que la tecnología no es el problema. El problema es la falta de alfabetización digital.

Mientras en entornos corporativos se han sofisticado las prácticas de ciberseguridad —protocolos, contraseñas, sistemas de protección— en el hogar persiste una falsa sensación de control. Cerramos la puerta con llave, pero dejamos abiertas múltiples ventanas digitales sin supervisión ni entendimiento.