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La brecha digital ya no está en el acceso, está en el hogar

Mientras en entornos corporativos se han sofisticado las prácticas de ciberseguridad —protocolos, contraseñas, sistemas de protección— en el hogar persiste una falsa sensación de control.
mar 21 abril 2026 06:05 AM
La brecha digital ya no está en el acceso, está en el hogar
Entender cómo funcionan los algoritmos, cómo se construye la información, cómo se gestiona la privacidad y cómo se toman decisiones informadas en entornos digitales ya no es opcional: es una habilidad de supervivencia, apunta Miguel Alegre. (Foto: iStock)

En México, la conversación sobre digitalización ha estado históricamente centrada en el acceso: conectividad, dispositivos, cobertura. Sin embargo, esa narrativa quedó atrás. Hoy, el verdadero desafío no es quién tiene acceso a la tecnología, sino quién entiende sus implicaciones.

Los datos son contundentes. El 40% de los niños de 10 años en niveles socioeconómicos medio y medio alto ya cuenta con un smartphone, y más del 70% de los adolescentes tiene acceso a redes sociales. Esto significa que las nuevas generaciones están interactuando con entornos digitales desde edades significativamente más tempranas que cualquier generación previa. Mientras tanto, muchos padres —formados en una lógica analógica— siguen tratando de entender un ecosistema que evoluciona a una velocidad exponencial.

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La consecuencia es clara: una brecha digital silenciosa dentro de los hogares.

No se trata únicamente de una diferencia en habilidades tecnológicas, sino de una asimetría en la comprensión de riesgos. Hoy, niñas, niños y adolescentes están expuestos a dinámicas que van mucho más allá del entretenimiento: construcción de huella digital, exposición a algoritmos que moldean su comportamiento, riesgos de ciberacoso y fraude, así como el uso indiscriminado de inteligencia artificial sin criterios de seguridad o privacidad.

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Esta realidad configura cuatro frentes críticos.

Primero, la huella digital. Cada interacción, publicación o uso de plataformas deja un rastro que puede impactar su reputación futura, desde el acceso a universidades hasta oportunidades laborales. A diferencia de generaciones anteriores, los errores digitales ya no son efímeros.

Segundo, la salud mental. Los algoritmos no son neutrales; están diseñados para maximizar atención. En cerebros en desarrollo, esto puede traducirse en ansiedad, dependencia y distorsión de la percepción social.

Tercero, la seguridad. Videojuegos, plataformas sociales y aplicaciones se han convertido en espacios donde conviven interacción, transacción y exposición. El riesgo no solo es el ciberacoso entre pares, sino también fenómenos como el grooming, la suplantación de identidad o el robo de información.

Y cuarto, quizá el más complejo: la falta de gobernanza digital en el hogar. Oscilamos entre dos extremos igual de problemáticos: la prohibición absoluta o la permisividad total. Ninguno construye criterio.

El punto de fondo es que la tecnología no es el problema. El problema es la falta de alfabetización digital.

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Mientras en entornos corporativos se han sofisticado las prácticas de ciberseguridad —protocolos, contraseñas, sistemas de protección— en el hogar persiste una falsa sensación de control. Cerramos la puerta con llave, pero dejamos abiertas múltiples ventanas digitales sin supervisión ni entendimiento.

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Esto revela una paradoja crítica: protegemos más los activos de una empresa que la integridad digital de una familia.

En países como Francia o Reino Unido, la respuesta ya está en marcha: políticas de desconexión en escuelas, alfabetización digital desde edades tempranas y acuerdos familiares sobre el uso de tecnología. En México, en cambio, la conversación sigue siendo incipiente.

Aquí es donde la educación vuelve a posicionarse como el eje estructural. No desde una lógica prohibitiva, sino desde el desarrollo de pensamiento crítico y criterio digital. Entender cómo funcionan los algoritmos, cómo se construye la información, cómo se gestiona la privacidad y cómo se toman decisiones informadas en entornos digitales ya no es opcional: es una habilidad de supervivencia.

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La Inteligencia Artificial (IA), por ejemplo, no representa un riesgo en sí misma. El riesgo radica en usarla sin contexto, sin cuestionamiento y sin propósito humano. El verdadero desafío es formar individuos capaces de interactuar con la tecnología desde una lógica de “human in the loop”: donde la decisión final siempre pase por el juicio humano.

Porque si algo queda claro, es que no podemos desconectarnos del entorno digital. Pero sí podemos decidir cómo habitarlo.

La brecha digital del futuro no se medirá en megabytes ni en dispositivos. Se medirá en criterio.

Y esa brecha, hoy, empieza en casa.

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Nota del editor: Miguel Alegre es CEO de ISDI México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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Opinión Inteligencia artificial ciberseguridad

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