El talento especializado, la infraestructura invisible del crecimiento en México

A pesar de esto, México es un país joven y trabajador porque nuestra población ronda los 29 años y se ubica entre los países más poblados del mundo, por lo que nuestra fuerza laboral es una de las más grandes tomando en consideración los millones de trabajadores jóvenes que ingresarán al mercado laboral durante los próximos años, con un gran número de graduados técnicos y tecnológicos, así como de graduados profesionales.

Destaca la gran reserva de graduados en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), ya que 25% de las personas entre 25 y 64 años de nuestro país cuentan con estudios superiores relacionados con estas especialidades.

Esta realidad de atributos se desequilibra cuando encontramos, por ejemplo, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) identifica la existencia de un desajuste en las competencias laborales de los jóvenes en México. Los altos grados académicos y el exceso de habilidades coexisten con los bajos niveles educativos y la escasez de competencias.

Esta situación contrasta con el hecho de que más del 50% de los profesionales contratados no cuenta con el perfil deseado y con el hecho de que existe un déficit de talento con el perfil adecuado que demandan las industrias. Además, gran parte de este talento está concentrado en las principales capitales del país y no está distribuido por las áreas de especialidad donde el mercado está creciendo, considerando que el modelo económico de México, desde hace varias décadas, ha generado la expansión de las empresas locales y un gran aumento de la inversión extranjera, la cual sigue en crecimiento.

Estas circunstancias han generado un círculo vicioso en las industrias de nuestro país que tienen la necesidad de talento especializado, el cual está empoderado, tiene alto nivel de rotación, está activamente en la búsqueda de mayor flexibilidad y balance de vida/trabajo y de mejores condiciones en su paquete de compensación y de acceso a oportunidades de crecimiento, programas de desarrollo, capacitación y tecnología para innovar, así como, carreras globales y colaboración con compañeros y mentores.