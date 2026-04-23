Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

La empresa que no necesita headhunters

Cuando una organización logra atraer y retener talento de manera sostenida, sin narrativa construida para el momento, es señal de que lo que comunica hacia afuera corresponde a lo que se vive por dentro.
jue 23 abril 2026 06:01 AM
La empresa que no necesita headhunters
Las organizaciones con marca empleadora auténtica no necesitan convencer. Generan una atracción que opera antes de que el proceso de selección comience. Los candidatos que encajan llegan porque reconocen algo real. Los que no encajan se autodescartan, apunta Kristien Turner. (Foto: iStock)

Hay una pregunta que los directores de Recursos Humanos casi nunca se hacen, no porque no sea relevante, sino porque la respuesta es incómoda: ¿qué dice de mi organización el hecho de que necesitamos un headhunter para llenar esta posición?

La industria de búsqueda ejecutiva está construida sobre un esquema de información asimétrica. Durante mucho tiempo, los candidatos no tenían forma de saber realmente cómo era trabajar en una empresa hasta que ya estaban adentro.

Publicidad

Hoy esa dinámica ha cambiado. Glassdoor, LinkedIn, referencias cruzadas, conversaciones con ex empleados: la información está disponible. El problema es que lo que encuentran no siempre corresponde a cómo la empresa se representa, y esa brecha es exactamente lo que la industria de búsqueda ejecutiva ignora, apostando a que el volumen de postulantes compense lo que la coherencia organizacional no resuelve.

Esto no es un secreto. Está documentado, medido y discutido en cada congreso de talento desde hace una década. La pregunta es por qué, con toda esa información disponible, tan pocas organizaciones resuelven el problema de raíz.

La respuesta tiene menos que ver con la capacidad de las empresas y más con la estructura de incentivos de la industria que las asesora.

Lee más

Reclutar bien es el nuevo reto de atraer talento a México
Opinión

Reclutar bien es el nuevo reto de atraer talento en México

Una firma de búsqueda ejecutiva cobra cuando coloca a un candidato. Su modelo de negocio depende de que el problema persista, no de que desaparezca. El resultado es una industria técnicamente competente que resuelve síntomas con precisión mientras el origen del problema permanece intacto.

La evidencia está en un dato que pocas empresas calculan con honestidad: cuánto pagaron por contratar a un ejecutivo frente a cuánto tiempo se quedó. Cuando se hace en serio, no aparece un problema de selección, sino de coherencia organizacional. La empresa promete lo que su cultura no sostiene, y cuando la realidad no coincide, el ejecutivo se va. El ciclo se repite. La factura también.

No todos los candidatos enfrentan las mismas consecuencias al elegir una empresa. Hay una categoría de talento que, por razones históricas, desarrolló desde temprano una capacidad particular para detectar cuando una organización no es lo que dice ser, porque el costo de equivocarse es real y va más allá de lo profesional. Hablo de los líderes LGBT+.

Lee más

México no tiene escasez de talento. Tiene empresas que no lo saben aprovechar
Opinión

México no tiene escasez de talento. Tiene empresas que no lo saben aprovechar

Publicidad

En mis años apoyando a empresas a encontrar su ventaja comercial y gestionar su talento, he encontrado que cuando una organización logra atraer y retener a ese talento de manera sostenida, sin esfuerzo especial, sin narrativa construida para el momento, es generalmente señal de que lo que comunica hacia afuera corresponde a lo que se vive por dentro. No es un indicador perfecto, pero es imposible de falsificar.

Las organizaciones con marca empleadora auténtica no necesitan convencer. Generan una atracción que opera antes de que el proceso de selección comience. Los candidatos que encajan llegan porque reconocen algo real. Los que no encajan se autodescartan. Sin embargo, esa ventaja rara vez se construye de manera deliberada, porque casi nadie en el ecosistema tiene incentivo de señalar que existe.

Esto explica por qué tan pocas firmas de consultoría en talento hablan con claridad sobre marca empleadora frente a la búsqueda ejecutiva. No porque el argumento no sea sólido, sino porque implica reconocer que parte del gasto destinado a intermediarios debería invertirse en algo más difícil de medir en el corto plazo: que la empresa sea consistente con lo que dice ser.

Lee más

Optimismo exigente, la nueva ecuación del talento en 2026
Opinión

Optimismo exigente, la nueva ecuación del talento en 2026

La marca empleadora es, a la vez, motor de atracción y estrategia de retención. El talento que más le cuesta perder a una organización, el que tiene opciones reales, ya sabe distinguir la diferencia antes de aceptar cualquier oferta.

La empresa que no necesita headhunters no es una utopía de gestión. Es el resultado lógico de haber resuelto el problema correcto. La pregunta es si alguien en su entorno tiene el incentivo de señalárselo, y el compromiso de acompañarla en ese camino.

_____

Nota del editor: Kristien Turner es fundador y CEO de TK Talent Group. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Publicidad

Tags

Opinión Talento Empresas

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad