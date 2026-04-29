La economía de la ansiedad: cuando los datos dicen una cosa y la vida diaria otra

Para entender este fenómeno hay que empezar por aceptar una incomodidad: los datos macroeconómicos no siempre capturan la experiencia cotidiana. El PIB puede crecer sin que eso se traduzca en bienestar inmediato. La inflación puede desacelerarse y, aun así, dejar cicatrices profundas en la memoria de los consumidores. Y el empleo puede ser abundante, pero precario en calidad o insuficiente frente al costo de vida.

Pensemos en algo simple: el supermercado. Aunque la inflación general haya bajado, los precios que más recordamos —alimentos, transporte, renta— no necesariamente regresan a niveles anteriores. Aquí vale la pena hacer una pausa técnica: durante años se nos ha enseñado que la inflación es, por definición, negativa. Pero no siempre es así. Una inflación moderada y controlada suele ser señal de una economía en movimiento; puede incentivar la inversión, dinamizar el consumo y, en consecuencia, generar empleo. El problema no es la inflación en sí, sino cuando crece de forma desordenada o, incluso cuando se modera, deja un nuevo nivel de precios más alto que no retrocede.

Y ahí está el punto clave, aunque hoy la inflación esté bajando, eso no significa que la vida sea más barata. Significa simplemente que los precios están subiendo más lento. Pero el daño acumulado ya está hecho. La inflación no es una película que se rebobina, es más bien una escalera: sube rápido, se estabiliza, pero rara vez baja.

A esto se suma un factor que pesa más de lo que parece, la pérdida del poder adquisitivo. En el papel, muchas personas hoy ganan más que hace unos años. Los salarios han aumentado, incluso por encima de la inflación en ciertos periodos. Pero en la práctica, ese dinero rinde menos. El peso —como cualquier moneda— ha perdido capacidad de compra frente a bienes esenciales. Es decir, puedes estar “ganando más” y aun así sentirte más limitado.

La economía, en ese sentido, no se mide solo en ingresos, sino en lo que esos ingresos pueden comprar. Y ahí es donde se rompe la narrativa optimista. Porque si hace tres años llenar el tanque, hacer la despensa y pagar la renta representaba el 70% de tu ingreso, hoy fácilmente puede absorber el 85%. Ese margen que desapareció —el dinero disponible para ahorro, ocio o imprevistos— es el verdadero termómetro del bienestar. Y cuando se reduce, lo que aparece no es solo ajuste financiero, sino ansiedad.