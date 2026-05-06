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¿Cuánto ‘revenue’ genera cada persona de tu equipo? La respuesta debería ocuparte

La IA no es una amenaza para los buenos equipos. Es un multiplicador. Pero solo funciona como tal si los líderes crean la cultura y los incentivos para adoptarla.
mié 06 mayo 2026 06:03 AM
¿Cuánto ‘revenue’ genera cada persona de tu equipo? La respuesta debería ocuparte
Estamos en un momento en que un equipo de 10 personas, bien equipado con las herramientas correctas, puede hacer el trabajo que antes requería 30. No es exageración. Es lo que estamos viendo suceder en tiempo real en las empresas más eficientes del mundo, señala Fabrice Serfati. (Foto: iStock)

Hay métricas que los emprendedores conocen de memoria: el CAC, el churn, el LTV, el margen bruto. Las repiten en cada pitch, las discuten en cada board, las defienden ante inversionistas. Pero hay una que, en mi experiencia trabajando con docenas de startups en América Latina, casi nadie sigue con la seriedad que merece: el ingreso anual por empleado.

La fórmula es brutalmente simple. Toma tus ingresos recurrentes anuales (ARR) y divídelos entre el número total de personas en tu nómina. ¿Cuánto revenue genera, en promedio, cada persona que trabaja en tu empresa? Si el número está por debajo de los 100,000 dólares anuales, tienes un problema de eficiencia que probablemente estás ignorando.

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Desde la empresa en la que laboro empecé a correr este ejercicio con todo el portafolio y los resultados fueron reveladores. No porque los emprendedores no supieran que tenían áreas de mejora, sino porque nunca habían visto su operación traducida a ese lenguaje tan directo. Cuando le presentas a un fundador una tabla comparando el ARR por empleado de sus compañías pares, algo cambia en la conversación. Deja de ser una discusión abstracta sobre eficiencia operativa y se convierte en algo concreto, accionable, incómodo en el buen sentido.

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La reacción que más me sorprendió fue la honestidad. Los emprendedores no se pusieron a la defensiva. Al contrario: empezaron a cuestionar decisiones que habían tomado meses o años atrás. “Le echamos gente al problema”, me dijo uno de ellos. Y tenía razón.

Ese es, precisamente, el patrón que más veo en las empresas que no logran escalar de manera rentable: la tendencia a resolver con humanos lo que podría resolverse con herramientas. Cuando un equipo se atora, el reflejo casi instintivo es contratar. ¿Hay un backlog enorme en soporte al cliente? Contratamos más agentes. ¿El área de datos no da abasto? Sumamos analistas. ¿Operaciones se está cayendo? Traemos un director de operaciones y a dos coordinadores más.

No estoy diciendo que contratar sea siempre la decisión equivocada. Estoy diciendo que, con demasiada frecuencia, es la decisión por default cuando debería ser la última opción sobre la mesa. Y el problema de tomar esa decisión de manera irreflexiva es que construyes una estructura organizacional que se vuelve rígida, cara y, paradójicamente, menos capaz de adaptarse cuando el mercado cambia.

Hoy, con el nivel de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) disponibles, ese modelo de “más personas para más problemas” ya no tiene justificación. No en la mayoría de los casos. Estamos en un momento en que un equipo de 10 personas, bien equipado con las herramientas correctas, puede hacer el trabajo que antes requería 30. No es exageración. Es lo que estamos viendo suceder en tiempo real en las empresas más eficientes del mundo.

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Jack Dorsey lo entendió en Block (antes Square) y tomó decisiones que generaron titulares incómodos. Pero detrás de esos titulares hay una lógica implacable: si tu empresa no está mejorando su productividad por persona a medida que la tecnología avanza, no es que estés estable. Es que estás retrocediendo en términos relativos frente a quienes sí están adoptando esas herramientas.

La métrica de ARR por empleado es útil precisamente porque fuerza esa conversación. Cuando un fundador la ve en una diapositiva, junto con el número de sus pares, el debate ya no es filosófico. Es: ¿por qué ellos generan el doble de ingresos con el mismo número de personas, o el mismo ingreso con la mitad?

Hay una segunda métrica que complementa esta y que seguimos de cerca: la relación entre inversión en nómina e ingresos generados. No solo cuánto produce cada empleado en términos de revenue, sino cuánto te cuesta producirlo. Estas dos métricas juntas te dan una imagen mucho más honesta de la salud de tu organización que cualquier reporte de EBITDA.

Lo que me interesa no es que las empresas recorten personas por recortar. Eso es miope y destructivo. Lo que me interesa es que los equipos directivos y los consejos de administración empiecen a hacer las preguntas correctas. ¿Estamos usando las mejores herramientas disponibles? ¿Cada persona en la organización tiene lo que necesita para ser dos o tres veces más productiva de lo que era hace dos años? ¿O seguimos operando con los mismos procesos de hace cinco años, solo que con más gente?

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La IA no es una amenaza para los buenos equipos. Es un multiplicador. Pero solo funciona como tal si los líderes crean la cultura y los incentivos para adoptarla. Y uno de los mejores incentivos que conozco es una métrica que haga visible, en términos de pesos y dólares, la diferencia entre los equipos que la aprovechan y los que no.

El número que todo emprendedor debería estar midiendo no es difícil de calcular. Lo difícil es estar dispuesto a ver lo que te dice.

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Nota del editor: Fabrice Serfati es Venture Capitalist experto en negocios disruptivos en Latam, Managing Director and Partner en IGNIA Fund, mentor de emprendedores valientes y sobresalientes. Creador del podcast #ReadToLead y del Founder’s Book Club. Síguelo en X como @fabriceserfati y/o en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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