Reputación experiencial, cuando la voz interna construye reputación

Esa experiencia interna no permanece confinada a los muros de la empresa; por el contrario, se proyecta inevitablemente hacia el exterior. Solo en el caso de la generación millennial, considerada la principal fuerza laboral —alrededor del 35%, según Pew Research Center—, el 81% comparte información en línea sobre la compañía para la que trabajan, según datos de Marketing Advisory Network.

Esto obliga a replantearnos la idea de que la reputación no es solo lo que la organización dice que es, sino lo que otros dicen de ella a partir de lo que pueden comprobar. Y hoy, quienes aportan la evidencia más creíble son los propios colaboradores. Su nivel de compromiso, la forma en que hablan de su trabajo y la naturalidad con la que defienden a su empresa, dice mucho más que cualquier comunicado institucional.

Sin duda, hemos entrado en la era de lo que llamaría “reputación experiencial”, en la que lo que se vive internamente pesa tanto, o más, que lo que se comunica hacia el exterior, y donde la reputación corporativa online refleja de manera pública estas experiencias reales.

La experiencia interna del colaborador deja huella reputacional

Los colaboradores se han vuelto, voluntaria o involuntariamente, medios reputacionales en sí mismos. No porque sus organizaciones les hayan asignado ese rol como parte de sus estrategias para mejorar la reputación , sino porque el ecosistema digital lo volvió inevitable. Hoy, cualquier persona con un teléfono móvil y acceso a una red social tiene la capacidad de amplificar su experiencia cotidiana y convertirla en una narrativa pública, incluyendo lo que viven en una empresa.

Plataformas como LinkedIn, Glassdoor, WhatsApp, X o TikTok —así como una conversación privada amplificada por una captura de pantalla— han borrado de facto la frontera entre lo interno y lo externo. Así, cada colaborador opera como un canal activo, permanente y altamente creíble, cuya voz resulta, muchas veces, más influyente que la comunicación institucional.