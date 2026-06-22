Aceptación de la Copa del Mundo en redes sociales, según las sedes

Sin embargo, el sentimiento negativo que rodea a la Copa del Mundo en redes sociales polariza los festejos de las aficiones internacionales. Durante la primera semana de la fase de grupos, estas variables tuvieron un desempeño destacado en ciertas ciudades sedes que han sido mejor valoradas por usuarios de redes sociales.

En este primer corte, el ranking del OMD de recepción mundialista se construyó a partir de una combinación entre conversación digital y llenado verificado del estadio (datos oficiales de FIFA comparados con imágenes de aficionados en redes sociales); la evaluación permite observar qué ciudades generan una conversación más positiva en redes, y también si esa recepción digital se corresponde con una alta asistencia en los partidos disputados.

De acuerdo con este ranking, la Ciudad de México ocupa el sexto lugar. La CDMX muestra una recepción intensa y ambivalente: combina entusiasmo por la apertura del torneo, alta visibilidad del Fan Fest, apropiación simbólica del Mundial y fuerte presencia de aficionados, con menciones negativas relacionadas con conflicto urbano, protestas, saturación y discusión política. El lleno total del estadio confirma una recepción presencial muy alta, pero la conversación digital revela una sede más compleja y atravesada por tensiones urbanas.

En cuanto a la posición de otras sedes destaca Kansas City, que ocupa el primer lugar del ranking. Su posición se explica por una conversación digital muy favorable, impulsada por narrativas positivas alrededor de Messi, el ambiente de estadio y el orgullo local. Aunque se trata de una muestra media, el caso destaca por una recepción limpia, altamente positiva y respaldada por lleno total. De acuerdo con el banco de datos Metroverse, de la Universidad de Harvard, Kansas City es una ciudad próspera que alcanza casi los 60 mil dólares anuales de PIB per cáptita. Además de tener uno de los aereopuertos de los Estados Unidos con mejores reseñas en Google, Kansas es una ciudad que ofrece ventajas de movilidad, y uno de los estadios más atractivos, de acuerdo con las experiencias de usarios en redes sociales.

Dallas y Houston se ubican en segundo y tercer lugar, respetivamente. La recepción digital de ambas sedes de Texas se vincula con la presencia de selecciones, aficiones internacionales y públicos locales de la NFL activados por el Mundial. Aunque su volumen de conversación no es el más alto, la combinación de balance positivo, ausencia de conflictos fuera de los estadios y alta asistencia a los partidos, hace de los estadios de los Cowboys y Texans experiencias positivas para las aficiones, de acuerdo con lo expresado en plataformas digitales.

Atlanta aparece en cuarto lugar, siendo uno de los estadios con mayor porcentaje de asistencia. De acuerdo con la FIFA, y con imágenes de medios deportivos, los partidos de la primera semana de la fase de grupos reportaron llenos operativos, con casi 68 mil asistentes en ambos partidos jugados en el estadio de los Falcons de la NFL. Georgia conecta a los aficionados entre el medioeste y el sur de los Estados Unidos, siendo una de las sedes mundialistas con la mejor accesibilidad entre ciudades.