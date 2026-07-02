De Ormuz a Malaca: vulnerabilidad en la seguridad energética de China

Esta realidad ha sido conceptualizada por los propios chinos como el “Dilema de Malaca”: la excesiva dependencia de un paso por donde transita cerca del 29% del crudo mundial y aproximadamente el 80% de las exportaciones chinas. El bloqueo de este estrecho por parte de una potencia naval, como los Estados Unidos, podría desconectar a China de sus principales fuentes de abastecimiento energético. Se trata, claramente, de un caso que los internacionalistas identifican como “interdependencia armada”, esto es, el hecho de que mientras las redes globales de interdependencia económica y tecnológica facilitan el comercio, también pueden convertirse en mecanismos de coerción política y estratégica.

La respuesta de China a este riesgo se ha venido construyendo progresivamente y con distintas estrategias: en primer lugar, China ha buscado controlar nodos físicos clave de las rutas marítimas. En este sentido y como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha desplegado su presencia militar en los océanos Índico y Pacífico, mediante el “collar de perlas”, una red de puertos comerciales y militares, bases logísticas y alianzas estratégicas.

En segundo lugar, ha impulsado la diversificación de rutas mediante el desarrollo de corredores terrestres alternativos. Proyectos como el corredor China-Pakistán, la conexión con Myanmar y los gasoductos de Rusia y Asia central intentan sustituir rutas marítimas que están fuera de su control por trayectorias terrestres más seguras para sus intereses.

Finalmente, ha priorizado la transformación del Mar de China Meridional (MCM) en un espacio bajo su influencia directa, pues necesita asegurar que el tramo final de la ruta energética sea un espacio en donde ella dicte las reglas.

El MCM constituye un punto clave en la seguridad energética y comercial global. Por sus aguas circula alrededor del 60% del comercio mundial, con un valor anual estimado entre 5.3 y 7.4 billones de dólares, además de albergar importantes reservas de hidrocarburos. Sin embargo, esta región también es escenario de disputas entre múltiples actores -China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunéi y Taiwán-. Y aunque el marco jurídico internacional -la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCVLOS), establece principios para resolver estas controversias, China ha optado por una estrategia que busca el control absoluto de sus aguas y recursos.

Al transformar islas y arrecifes en bases militares, Beijing ha afirmado su presencia, y desde 2016, parece haber logrado un control de facto. Esta estrategia, combinada con presión diplomática, económica y militar sobre otros países de la región, como en Vietnam, ha detenido proyectos energéticos ante el riesgo de confrontación. Incluso decisiones favorables en instancias internacionales, como el fallo de 2016 que invalidó la “línea de los nueve trazos”, base del reclamo histórico de China, han tenido poco impacto en su comportamiento coercitivo.