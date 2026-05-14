El paso, solicitado por Pekín, empezó el miércoles por la noche después de un "acuerdo sobre los protocolos de gestión iraníes".

El anuncio coincide con la cumbre en Pekín entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que trataron la cuestión de la guerra de Irán y el bloqueo de este paso estratégico para el comercio de hidrocarburos.

Otro de los acuerdos fue la aprobación de licencias de exportación de carne de res para varios cientos de mataderos estadounidenses, cuyas autorizaciones habían expirado en 2025, en medio de las tensiones comerciales entre ambos países.

Material militar a Irán

Trump dice que Xi le aseguró que no suministrará material militar a Irán.

"Dijo que no va a entregar equipo militar lo dijo con mucha firmeza", declaró Trump a Fox News, después de su cumbre con Xi en Pekín.

¿Cómo fue la reunión entre Trump y Xi Jinping?

La primera reunión se llevó a cabo en el Gran Salón del Pueblo, a un costado de la plaza de Tiananmén, en Beijing. Duró aproximadamente dos horas y estuvieron presentes las comitivas completas de ambos países, entre ellos, líderes y CEO´s de empresas.

“Siempre creí que nuestros dos países tienen más intereses comunes que diferencias. El éxito de uno es una oportunidad para el otro”, expresó Xi Jinping.

Donald Trump las calificó como "extremadamente positivas y productivas" durante un banquete al cierre de su primer día completo en Pekín.

"Hemos tenido conversaciones extremadamente positivas y productivas", celebró el mandatario estadounidense en el banquete en su honor, en el que también invitó a Xi y su esposa Peng Liyuan a visitar la Casa Blanca en septiembre.