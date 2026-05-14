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Internacional

China logra que Trump permita el paso de barcos por el estrecho de Ormuz

Mandatarios de China y EU encabezaron una histórica reunión con el objetivo de disminuir las tensiones comerciales: la reapertura del estrecho de Ormuz entre los primeros acuerdos.
jue 14 mayo 2026 08:46 AM
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El presidente de China, Xi Jinping y el Estados Unidos, Donald Trump, asisten a un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo en Beijing el 14 de mayo de 2026. (Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo de China, Xi Jinping coincidieron en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz, por lo que desde la víspera, fuerzas navales de Irán permitieron el paso de varios buques chinos.

"Le gustaría ver el estrecho de Ormuz abierto, y dijo: 'Si puedo ayudar en lo que sea, me gustaría hacerlo'", añadió Trump sobre su conversación con Xi.

"Tras una decisión de la república islámica, cierto número de barcos chinos han recibido permiso para atravesar el estrecho de Ormuz bajo los protocolos de tránsito gestionados por Irán", informó la agencia de noticias Tasnim.

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El paso, solicitado por Pekín, empezó el miércoles por la noche después de un "acuerdo sobre los protocolos de gestión iraníes".

El anuncio coincide con la cumbre en Pekín entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que trataron la cuestión de la guerra de Irán y el bloqueo de este paso estratégico para el comercio de hidrocarburos.

Otro de los acuerdos fue la aprobación de licencias de exportación de carne de res para varios cientos de mataderos estadounidenses, cuyas autorizaciones habían expirado en 2025, en medio de las tensiones comerciales entre ambos países.

Material militar a Irán

Trump dice que Xi le aseguró que no suministrará material militar a Irán.

"Dijo que no va a entregar equipo militar lo dijo con mucha firmeza", declaró Trump a Fox News, después de su cumbre con Xi en Pekín.

¿Cómo fue la reunión entre Trump y Xi Jinping?

La primera reunión se llevó a cabo en el Gran Salón del Pueblo, a un costado de la plaza de Tiananmén, en Beijing. Duró aproximadamente dos horas y estuvieron presentes las comitivas completas de ambos países, entre ellos, líderes y CEO´s de empresas.

Siempre creí que nuestros dos países tienen más intereses comunes que diferencias. El éxito de uno es una oportunidad para el otro”, expresó Xi Jinping.

Donald Trump las calificó como "extremadamente positivas y productivas" durante un banquete al cierre de su primer día completo en Pekín.

"Hemos tenido conversaciones extremadamente positivas y productivas", celebró el mandatario estadounidense en el banquete en su honor, en el que también invitó a Xi y su esposa Peng Liyuan a visitar la Casa Blanca en septiembre.

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Medios locales de China destacaron la presencia de líderes empresariales a quienes el presidente chino les prometió que la puerta de su país al mundo “seguirá abriéndose cada vez más”, destacó la agencia estatal Xinhua.

La prensa también detalló que el consejero delegado de Nvidia aseguró que las reuniones “estuvieron bien” y que “Xi y el presidente Trump fueron increíbles”. Tim Cook se limitó a hacer con los dedos de la mano un símbolo de paz, seguido de un pulgar en alto.

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El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, hace un gesto tras la ceremonia de bienvenida al presidente estadounidense Donald Trump en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, el 14 de mayo de 2026. (Foto: AFP)

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El presidente de China, Xi Jinping, estrecha la mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un banquete de Estado celebrado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín el 14 de mayo de 2026. (Foto: AFP)

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La visita marca el primer viaje de un presidente estadounidense a China desde 2017 y ocurre en medio de negociaciones para extender la tregua arancelaria pactada en octubre pasado en la que se suspendió aranceles superiores a 100% sobre productos chinos, al mismo tiempo que Xi Jinping io marcha atrás en las estrictas medidas de control a las exportaciones de tierras raras.

En la reunión también se prevé que discutan las inversiones bilaterales, semiconductores, inteligencia artificial, la exportación de aviones Boeing que pretende realizar el gobierno de EU, así como la compra de semiconductores y tecnología para fabricar chips.

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