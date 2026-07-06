México enfrenta una epidemia de fraude digital, y regular ya no es suficiente

De hecho, México se ha consolidado como uno de los principales focos de fraude digital a nivel internacional. Según el informe Internet Crime Report 2025 del Federal Bureau of Investigation, el país figura como uno de los nodos clave en el movimiento de dinero vinculado a fraudes digitales. Además, de acuerdo con datos de Sumsub, los casos de fraude digital aumentaron más de 27% respecto al año anterior, superando los promedios regional y global.

Sin duda, hoy la pregunta ya no es qué falta legislar, sino por qué lo que existe no está generando los resultados esperados. Y es que el fondo del problema no parece jurídico, sino operativo. Pues aun cuando la regulación establece obligaciones claras, deja abierta la forma en que deben ejecutarse en entornos digitales cada vez más complejos. En ese margen de maniobra, muchas organizaciones han recurrido a soluciones parciales, procesos manuales o integraciones tecnológicas deficientes que cumplen en el papel, pero fallan en la práctica.

Mientras las empresas cumplen, el fraude evoluciona

Un hecho indiscutible es que, mientras las instituciones buscan cumplir con la norma, los defraudadores avanzan mucho más rápido y de formas más sofisticadas a través del uso de inteligencia artificial (IA), la automatización de ataques y la filtración de bases de datos. La evidencia respalda este punto, pues en América Latina, los ataques con deepfakes crecieron en promedio 201%, con México a la cabeza, registrando un incremento cercano al 500%, según datos de Sumsub.

Esta brecha tiene consecuencias concretas en cómo prevenir fraudes en las empresas; por un lado, vemos sistemas ineficientes que generan altos niveles de falsos positivos, usuarios legítimos que son bloqueados o enfrentan procesos de verificación largos y frustrantes; por otro, los controles débiles permiten que operaciones fraudulentas pasen desapercibidas. Como consecuencia, se generan pérdidas económicas y un deterioro de la confianza del usuario.

Esto refleja cómo, para muchas organizaciones en México, el combate al fraude digital sigue abordándose más como una exigencia de cumplimiento que como una prioridad del negocio. Se invierte lo mínimo necesario para evitar sanciones, pero no lo suficiente para construir una ventaja competitiva. Esta visión limitada ignora que, en la economía digital, la confianza es un activo fundamental, y este no se regula, se construye.

Hoy el fraude digital exige un cambio de enfoque

Seguir viendo el fraude digital únicamente desde la regulación limita la capacidad de respuesta de las organizaciones. No porque la regulación sea insuficiente, sino porque no está diseñada para resolver la velocidad y sofisticación del entorno digital, lo que vuelve indispensable que las empresas adopten un enfoque más activo sobre cómo prevenir fraudes en las empresas.

El cambio de fondo no está en endurecer normas, sino en cómo las organizaciones deciden interpretarlas y ejecutarlas. Pasar de un enfoque de “cumplo porque debo” a uno de “invierto porque impacta el negocio” cambia completamente el papel de la prevención del fraude.