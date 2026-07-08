La economía de la desesperanza y la indiferencia

La indiferencia no siempre se presenta como una decisión consciente. A veces adopta formas más discretas o sesgos. Se parece a la normalización del agotamiento. A la idea de que sentirse mal es parte inevitable de crecer. A la creencia de que pedir ayuda puede esperar.

A la expectativa de que las personas jóvenes deben adaptarse a cualquier circunstancia sin importar el costo emocional.

En mi experiencia, una de las conversaciones más urgentes de esta generación no tiene que ver únicamente con la salud mental. Tiene que ver con aquello que hemos aprendido a tolerar e ignorar.

Durante décadas admiramos estilos de vida construidos alrededor de la productividad permanente. Aprendimos a valorar a quien nunca descansa, a quien siempre está disponible y a quien sigue adelante sin importar lo que ocurre en su interior. Convertimos el desgaste en una muestra de compromiso y el cansancio en una credencial de éxito.

El problema es que el cuerpo y la mente suelen cobrar esas facturas.

Por eso me parece importante hablar de un fenómeno que observo con frecuencia entre adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes: la pérdida de esperanza que antecede el suicidio silencioso. No se trata de un diagnóstico clínico ni de una categoría médica. Es una forma de nombrar procesos de deterioro que avanzan lentamente mientras la vida continúa en apariencia con normalidad.

Ocurre cuando alguien consume sustancias de manera excesiva aun sabiendo el daño que provocan. Cuando una persona vive con una tristeza profunda durante años y aprende a ocultarla detrás de una rutina funcional. Cuando el estrés deja de ser una señal de alerta y se convierte en el estado habitual de existencia. Cuando el vacío emocional se vuelve tan frecuente que deja de llamar la atención.

La parte más compleja es que muchas de estas personas siguen estudiando, trabajando, produciendo y cumpliendo con sus responsabilidades. Desde fuera parecen estar bien. Desde dentro libran una batalla silenciosa.

Como sociedad solemos reaccionar cuando aparece una crisis evidente. Lo hacemos cuando alguien abandona la escuela, pierde un empleo o atraviesa una emergencia emocional. Pero prestamos mucha menos atención a los años previos, a las pequeñas señales, a los cambios de comportamiento que anuncian que algo no marcha bien.

Ignorar también tiene consecuencias.