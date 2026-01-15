La salud mental en el ámbito laboral

En meses recientes he conversado con diversos conocidos y profesionales que han atravesado episodios severos de depresión, ansiedad y otros trastornos psiquiátricos. Al profundizar en sus historias, un patrón se repite con inquietante frecuencia: el origen de estos padecimientos no es personal ni circunstancial, sino laboral. Jornadas abusivas, liderazgos autoritarios, humillaciones normalizadas y un silencio institucional que termina por romper a las personas.

Muchos de estos casos encajan con claridad en figuras ya ampliamente documentadas a nivel internacional. El workplace harassment, entendido como conductas no deseadas que generan entornos hostiles, ofensivos o intimidatorios; el workplace bullying, caracterizado por comportamientos repetitivos que buscan degradar, intimidar u ofender, con un fuerte componente psicológico; y la forma más sofisticada y dañina de todas: el mobbing, un acoso psicológico intencional y sistemático, ejercido por una persona o por un grupo, cuyo objetivo es sembrar miedo, angustia emocional y, en muchos casos, forzar la salida del colaborador.

En México, este no es un tema menor ni ambiguo desde el punto de vista legal. El marco normativo es claro: el patrón tiene la obligación de garantizar un ambiente de trabajo seguro y libre de violencia. La ley prohíbe expresamente el acoso y el hostigamiento, y no solo sanciona la conducta directa, sino también la omisión. Cuando una empresa no investiga, no sanciona, no protege a la víctima o simplemente mira hacia otro lado, se expone a consecuencias laborales y, en determinados casos, a la reparación del daño por afectaciones a la dignidad, la reputación o la salud emocional del trabajador.