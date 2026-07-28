Terremoto en Japón de magnitud 7.1 deja edificios colapsados y personas desaparecidas

El sismo ocurrió a las 16:27 horas, tiempo local, en la isla de Kyushu, y alcanzó el nivel máximo de intensidad (7) en la escala sísmica japonesa Shindo, utilizada para medir la fuerza con la que se perciben los movimientos telúricos, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

De acuerdo con la agencia Kyodo News, una persona murió tras el derrumbe de una vivienda. Además, la cadena pública NHK informó que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales con heridas y que 12 casas colapsaron a consecuencia del terremoto.

Uno de los puntos más críticos se localiza en la ciudad de Kashima, en la prefectura de Kumamoto, donde la segunda planta de un centro comercial se vino abajo. Los equipos de emergencia señalaron que "muchas personas" podrían estar atrapadas entre los escombros y reportaron que, durante el incidente, también se escuchó una explosión.

NHK indicó que entre 20 y 30 empleados del establecimiento seguían sin ser localizados, mientras que también se reportaron personas desaparecidas en una fábrica de papel de la misma región. Por su parte, la cadena TBS habló de un "número considerable" de víctimas, aunque la policía local afirmó que todavía no puede confirmar esa información.