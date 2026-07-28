Terremoto en Japón de magnitud 7.1 deja edificios colapsados y personas desaparecidas

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este martes el suroeste de Japón, provocando el colapso de viviendas, daños en infraestructura y el derrumbe parcial de un centro comercial donde las autoridades temen que varias personas permanezcan atrapadas.
Terremoto de magnitud 7.1 en Japón deja edificios colapsados y varios desaparecidos
El sismo ocurrió a las 16:27 horas, tiempo local, en la isla de Kyushu, y alcanzó el nivel máximo de intensidad (7) en la escala sísmica japonesa Shindo, utilizada para medir la fuerza con la que se perciben los movimientos telúricos, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).
De acuerdo con la agencia Kyodo News, una persona murió tras el derrumbe de una vivienda. Además, la cadena pública NHK informó que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales con heridas y que 12 casas colapsaron a consecuencia del terremoto.
Uno de los puntos más críticos se localiza en la ciudad de Kashima, en la prefectura de Kumamoto, donde la segunda planta de un centro comercial se vino abajo. Los equipos de emergencia señalaron que "muchas personas" podrían estar atrapadas entre los escombros y reportaron que, durante el incidente, también se escuchó una explosión.
NHK indicó que entre 20 y 30 empleados del establecimiento seguían sin ser localizados, mientras que también se reportaron personas desaparecidas en una fábrica de papel de la misma región. Por su parte, la cadena TBS habló de un "número considerable" de víctimas, aunque la policía local afirmó que todavía no puede confirmar esa información.
Daños en carreteras, puentes y cortes de electricidad
Las imágenes difundidas por medios japoneses muestran puentes parcialmente destruidos, edificios con daños severos y vagones de trenes de carga volcados por la fuerza del movimiento.
La primera ministra, Sanae Takaichi, informó que las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños humanos y materiales.
"En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios; además, carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios", señaló la mandataria en un mensaje televisado.
Tras el sismo, las autoridades emitieron una alerta de tsunami, aunque esta fue retirada poco tiempo después al descartarse un riesgo mayor para las costas.
El operador Kyushu Electric Power informó que alrededor de 45,000 hogares e instalaciones permanecen sin suministro eléctrico. También precisó que los tres reactores nucleares ubicados en la región continúan operando con normalidad y no se han reportado anomalías.
Testigos describen escenas de pánico
Habitantes y visitantes de la prefectura de Kumamoto relataron que el movimiento fue inusualmente intenso y prolongado.
"La sacudida fue bastante fuerte y duró mucho tiempo. Estaba aterrorizada", declaró a AFP Chiharu Hara, una reclutadora de 35 años que se encontraba en un viaje de trabajo.
La mujer explicó que el edificio donde se encontraba se balanceó violentamente y que las personas entraron en pánico ante el temor de un colapso.
Un empleado de NHK en Kumamoto también describió la intensidad del terremoto.
"Los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie. Fue realmente muy fuerte y continúan mientras les hablo", relató durante una transmisión en vivo.
Japón, uno de los países con mayor actividad sísmica
El terremoto revive el recuerdo de los devastadores sismos que golpearon Kumamoto en 2016, cuando dos movimientos de magnitud 6.5 y 7.3 dejaron 273 muertos y más de 2,800 personas heridas.
Japón se encuentra sobre la convergencia de cuatro placas tectónicas, dentro del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. El país registra cientos de temblores cada año y concentra cerca del 18% de los terremotos que ocurren en el mundo.
El país también mantiene presente la tragedia de 2011, cuando un terremoto de magnitud 9.0 desencadenó un tsunami que dejó alrededor de 18,500 muertos o desaparecidos y provocó el accidente nuclear de Fukushima.
Más recientemente, el pasado 20 de abril, otro sismo de magnitud 7.7 sacudió el norte de Japón, dejó al menos diez personas heridas y motivó la emisión temporal de un aviso especial por riesgo de un terremoto de magnitud superior a 8.0, que posteriormente fue levantado.