El dinero busca energía, certeza y poder productivo

Cuando se observa el conjunto, la pregunta central es directa: ¿quién tiene el mejor balance y quién realmente sabe mover el dinero? Los receptores netos fuertes —Brasil, México, India, Estados Unidos y Rusia— atraen capital para expandir su base interna. Los emisores estratégicos —Estados Unidos, Europa, Japón y China— usan su capital para moldear mercados externos y asegurar ventajas geopolíticas.

México ocupa un lugar particular. Recibió 41,000 millones y emitió 13,000 millones, con balance positivo de 28,000 millones. Es receptor neto claro, impulsado por manufactura, servicios y nearshoring. Pero la ONU advierte que los proyectos greenfield anunciados cayeron a la mitad y que buena parte de la IED proviene de reinversión de utilidades, no de capital nuevo. México atrae dinero, pero aún debe convertirlo en nueva capacidad productiva mediante energía suficiente, transporte eficiente y certidumbre regulatoria.

Por eso, la batalla por la energía del mañana no se ganará con reservas, discursos o promesas de transición, sino con capital bien dirigido, reglas confiables, infraestructura disponible y visión de largo plazo. Los países que alineen inversión, tecnología y certidumbre atraerán proyectos industriales, redes eléctricas, centros de datos y manufactura avanzada. México está justo en esa frontera: tiene ubicación, mercado, tratados comerciales y oportunidad geopolítica, pero necesita transformar la inversión que recibe en electricidad, logística, permisos claros y proyectos ejecutables. Si no acelera decisiones en energía, infraestructura y regulación, el nearshoring será una oportunidad narrada, no ejecutada.

El problema es que el capital ya no se mueve solo por costos bajos o cercanía geográfica. Hoy exige continuidad eléctrica, seguridad jurídica, talento técnico, puertos funcionales, agua disponible y capacidad institucional para resolver permisos sin convertir cada proyecto en una carrera de obstáculos. La competencia global ya no es únicamente por atraer anuncios de inversión, sino por convertirlos en plantas operando, empleos formales, exportaciones y cadenas de suministro integradas. En ese sentido, México no compite contra una idea abstracta de globalización, sino contra países que están diseñando políticas industriales, subsidios, infraestructura energética y corredores logísticos para capturar la relocalización productiva. Si México logra ordenar esos elementos, el nearshoring puede convertirse en una plataforma de crecimiento de largo plazo. Si no lo hace, el país seguirá recibiendo capital contable, reinversión y expectativas, pero perderá la oportunidad de transformarlas en músculo industrial permanente.

Pero el poder no está solo en atraer o emitir, sino en saber cuándo hacer cada cosa. Estados Unidos domina ambos mundos. Europa y Japón dominan el movimiento externo. India y Brasil dominan la atracción interna. México está en un punto intermedio: puede convertirse en receptor neto estratégico si transforma sus entradas en nueva capacidad productiva.

India es el receptor neto más dinámico entre las grandes economías emergentes. Recibió 39,000 millones y emitió 16,000 millones. Su balance positivo refleja una economía que crece, atrae manufactura, servicios digitales y energía, y empieza a invertir fuera sin perder foco doméstico. India sabe mover el dinero porque lo usa para expandir su base productiva, no para sustituirla.

Brasil también aparece como receptor neto robusto. Recibió 77,000 millones y emitió 29,000 millones. Su balance positivo de 48,000 millones es el más alto de América Latina. Atrae inversión en minería, energía y agricultura, mientras sus empresas invierten fuera en sectores estratégicos. Su dinero se mueve, pero sin abandonar el territorio.

Europa exhibe una identidad distinta. Recibió 285,000 millones, pero emitió 638,000 millones. Su balance negativo no necesariamente es desfavorable: refleja multinacionales maduras, centros financieros globales y empresas que buscan crecer fuera. Europa sabe mover el dinero, pero lo mueve más allá de sus fronteras, como si su propio mercado ya no bastara para sostener su ambición.

Japón lleva esa lógica al extremo. Recibió apenas 14,000 millones y emitió 186,000 millones. Es el emisor neto más contundente del planeta. Su economía envejecida y su mercado interno saturado empujan a sus conglomerados al exterior. Japón no compite por atraer capital; compite por colocarlo estratégicamente. Su influencia global se construye con dinero que sale, no con dinero que entra.

China está en transición. Durante décadas fue el gran receptor del mundo; ahora combina recepción con expansión internacional. Recibió 105,000 millones y emitió 174,000 millones. Su balance negativo refleja tensiones geopolíticas, desaceleración interna y cambio de estrategia. Su poder depende cada vez más de lo que invierte fuera para asegurar recursos, tecnología y mercados.

Rusia aparece como receptor neto por razones coyunturales. Recibió 25,000 millones y emitió 13,000 millones. Su balance positivo no refleja fortaleza, sino aislamiento. Las sanciones y la caída de su inversión externa redujeron sus salidas, mientras algunas entradas rebotaron desde niveles mínimos.