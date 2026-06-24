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Pemex y Petrobras, cooperación sin compromiso real

Se trata de un puente técnico y estratégico, no de una alianza financiera cerrada.
mié 24 junio 2026 06:07 AM
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Pemex y Petrobras firman colaboración para proyectos de hidrocarburos
Magda Chambriard, presidenta de Petrobras, y Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de Pemex, tras la firma del memorando. (Cortesía Sener)

La diferencia entre Pemex y Petrobras marca desde el inicio el alcance del entendimiento firmado en Río de Janeiro el 23 de junio de 2026. No se trata solo de dos petroleras nacionales, sino de dos modelos corporativos distintos. Pemex es una empresa estatal propiedad total del gobierno mexicano, sin acciones en el mercado y con una función histórica ligada a la política energética del país. Petrobras, en cambio, es una sociedad de economía mixta que cotiza en la B3 de São Paulo y en la Bolsa de Nueva York, con inversionistas privados que exigen disciplina financiera, transparencia y resultados. Esa diferencia explica por qué el documento subraya que el acuerdo “no constituye un compromiso vinculante de inversión ni crea sociedad, consorcio o empresa conjunta”. La frase no es menor: confirma que se trata de un puente técnico y estratégico, no de una alianza financiera cerrada.

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La lógica del entendimiento se sostiene en la complementariedad. Pemex cuenta con activos estratégicos en campos maduros, aguas profundas del Golfo de México y áreas con potencial geológico relevante, pero requiere tecnología, metodologías y experiencia para acelerar su desarrollo. Petrobras domina operaciones offshore de alta complejidad, especialmente en el presal brasileño, donde ha alcanzado niveles de eficiencia que la colocan entre las operadoras más avanzadas del mundo. Para Pemex, esa experiencia puede traducirse en aprendizaje técnico, mejores prácticas y mayor capacidad operativa. Para Petrobras, México representa una oportunidad para ampliar presencia en el Golfo de México y explorar espacios de cooperación en refinación, petroquímica, fertilizantes y combustibles con menor intensidad de carbono.

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El instrumento firmado es un Memorándum de Entendimiento, no un contrato de inversión. Su vigencia es de dos años, con posibilidad de renovación, y abarca exploración y producción, procesos industriales e intercambio de experiencias regulatorias e institucionales. Su valor está en abrir una ruta formal para identificar oportunidades, evaluar proyectos y, eventualmente, negociar instrumentos específicos. Cada iniciativa deberá pasar por análisis técnicos, financieros y legales, además de las aprobaciones correspondientes. Por eso el acuerdo no compromete inversiones de manera automática, pero sí crea un marco ordenado para construirlas.

En exploración y producción, la cooperación se concentra en cuatro frentes. El primero es la revitalización de campos maduros, un tema crítico para Pemex, cuya producción depende en gran medida de yacimientos con décadas de explotación. El segundo es el reprocesamiento sísmico, herramienta que puede revelar oportunidades en zonas ya estudiadas con nuevas tecnologías. El tercero es el desarrollo de aguas profundas y ultraprofundas, donde Petrobras posee una ventaja técnica reconocida. El cuarto es el intercambio de conocimiento en perforación, gestión de riesgos, seguridad industrial y confiabilidad operativa.

En procesos industriales, el entendimiento también tiene peso estratégico. Pemex busca modernizar su sistema de refinación, fortalecer petroquímica y fertilizantes, mejorar eficiencia energética y reducir emisiones. Petrobras puede aportar experiencia en procesamiento de gas, recuperación de líquidos, biocombustibles y combustibles de menor intensidad de carbono. La cooperación en captura de carbono, reducción de emisiones y uso de etanol como oxigenante de gasolinas puede ser relevante para una transición energética pragmática, donde la seguridad energética y la rentabilidad sigan siendo prioridades.

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El intercambio regulatorio e institucional es otro componente clave. Brasil y México tienen marcos distintos, pero ambos han atravesado reformas, ajustes de gobernanza y tensiones entre control estatal, inversión privada y resultados operativos. Para Pemex, conocer la experiencia brasileña puede ayudar a fortalecer capacidades internas. Para Petrobras, cualquier avance en México deberá cumplir con sus estándares de gobierno corporativo y con las exigencias de sus accionistas. Esa condición obliga a que los proyectos sean técnicamente sólidos, financieramente justificables y jurídicamente viables.

Las visiones de ambas empresas coinciden, aunque parten de prioridades distintas. Petrobras, encabezada por Magda Chambriard, ve en el acuerdo una vía para explorar el Golfo de México, participar en campos maduros y cooperar en refinación, petroquímica y fertilizantes. Pemex, dirigida por Juan Carlos Carpio Fragoso, busca incorporar tecnología en aguas profundas, reactivar producción, modernizar refinación y avanzar en petroquímica, fertilizantes y biocombustibles. Para México, el valor está en sumar capacidades sin ceder control estatal ni asumir compromisos antes de tiempo.

El futuro del acuerdo dependerá de convertir las oportunidades en proyectos concretos. La ruta es clara: primero el MoU; después la identificación de áreas de cooperación; luego las negociaciones; más adelante la firma de instrumentos específicos; y finalmente la ejecución. Cada paso requerirá evaluaciones técnicas, análisis de viabilidad, revisiones financieras y aprobaciones institucionales. El entendimiento no garantiza resultados, pero sí permite avanzar con método, gobernanza y claridad sobre los límites de la cooperación.

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En este punto, los esquemas contractuales disponibles para Pemex serán determinantes. Cualquier proyecto con Petrobras deberá encuadrarse en figuras permitidas por la legislación mexicana, como desarrollo mixto, servicios integrales, asignación con socio o contratos de servicios. Cada esquema implica distintos niveles de riesgo, inversión, responsabilidad y control. La clave será elegir el vehículo adecuado para que la cooperación no quede en intención política, sino que pueda traducirse en proyectos ejecutables.

El entendimiento entre Pemex y Petrobras no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Pemex aporta activos estratégicos y soberanía sobre áreas clave; Petrobras aporta tecnología, experiencia y capacidad operativa. La alianza no obliga, pero habilita; no compromete, pero abre puertas; no crea una sociedad, pero sí una ruta de cooperación. Si se desarrolla con disciplina, puede convertirse en una oportunidad real para fortalecer producción, modernizar procesos industriales y construir una colaboración energética de largo plazo entre México y Brasil.

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Nota del editor: Ramses Pech es analista de la industria de energía y economía. Es socio de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects. Síguelo en X y/o en LinkedIn . Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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