La estrategia icónica de Washington contra México en el T-MEC

El comunicado del Embajador Greer confirma esta lógica. Cuando afirma que Estados Unidos “no acordó renovar el T-MEC en su forma actual”, está enviando un mensaje directo: la renovación automática prevista en el acuerdo no ocurrió. El T-MEC sigue vigente, pero ya no está protegido por la extensión de 16 años que habría dado estabilidad a las cadenas de suministro. En cambio, queda sujeto a un proceso de revisión continua que permite a Estados Unidos evaluar cada año si el acuerdo le conviene, si requiere ajustes o si debe terminarse. La frase “el acuerdo permanece en vigor” es tranquilizadora en apariencia, pero en realidad describe un estado de vigencia condicionada, donde la continuidad depende de negociaciones bilaterales y de la evolución política en Washington.

El comunicado también revela que Estados Unidos está moviendo el proceso hacia un formato bilateral con México, no trilateral. La mención explícita de una tercera ronda de negociaciones con México el 20 de julio muestra que Washington quiere tratar directamente los temas más sensibles: energía, reglas de origen automotrices, agricultura y cumplimiento regulatorio. La narrativa del déficit comercial, que aparece en el comunicado, es el argumento político que permite justificar presiones adicionales. En un año electoral, es un mensaje dirigido tanto a México como al electorado estadounidense: el gobierno está “corrigiendo acuerdos injustos”.

La anualización de la revisión permite a Estados Unidos administrar la incertidumbre como herramienta de negociación. Entre julio y noviembre evita compromisos electorales; después, si conserva el control político, podrá endurecer su postura. Entre diciembre de 2026 y junio de 2027 tendría la ventana para activar la notificación de terminación. El diseño es claro: mantener el acuerdo vivo, pero no renovado, para decidir cuando ya no existan costos electorales.

En este contexto, el sector energético mexicano se convierte en uno de los puntos más vulnerables. Las controversias abiertas, las cartas enviadas por Estados Unidos y Canadá, y los comunicados sobre cambios regulatorios en México adquieren un peso distinto bajo un esquema de revisión anual. Lo que antes eran disputas técnicas ahora pueden convertirse en criterios de evaluación para decidir si el acuerdo se renueva o no. Cada carta sobre permisos de combustibles, cada panel sobre electricidad, cada comunicado sobre CFE o Pemex puede ser usado como evidencia de “incumplimiento sistemático”.

La presión sobre México aumenta porque el sector energético es el más expuesto. La dependencia del gas natural estadounidense, superior al 70%, se vuelve crítica. Si el T-MEC queda en revisión anualizada, contratos, ductos, almacenamiento y proyectos eléctricos privados enfrentarán mayor incertidumbre. Aunque la terminación no sea inmediata, el riesgo para la seguridad energética mexicana crece. La planeación de largo plazo se complica y los inversionistas deberán considerar escenarios con aranceles, cambios en reglas de origen y cooperación energética más volátil.

Las cartas enviadas por Estados Unidos y Canadá en los últimos años, criticando la preferencia regulatoria a CFE y Pemex, las restricciones a privados y los cambios en certificados de energías limpias, ahora pueden ser usadas como argumentos para justificar una postura más dura. Bajo un esquema anualizado, cada acción regulatoria mexicana puede tener consecuencias comerciales. La prioridad de despacho a CFE, los cambios en reglas de interconexión, las demoras en permisos de combustibles y las decisiones sobre almacenamiento se convierten en elementos que Estados Unidos puede citar para condicionar la renovación del acuerdo.

La energía, además, puede convertirse en moneda de negociación. Estados Unidos podría exigir cambios regulatorios como condición para renovar el T-MEC, o usar el sector energético para obtener concesiones en otros ámbitos, como el automotriz o el agrícola. México queda en una posición donde la estabilidad del sector energético depende no solo de decisiones internas, sino de la evaluación anual que haga Washington sobre el comportamiento regulatorio mexicano.