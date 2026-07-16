La agenda real del segundo semestre: México resiste, el crecimiento sigue esperando

Los amortiguadores

Lo que hoy sostiene a México es un conjunto de soportes estables, no de fuentes de impulso. El consumo descansa sobre salarios reales que siguen creciendo y un mercado laboral que, en términos agregados, resiste.

La ventaja arancelaria frente a otros socios comerciales de Estados Unidos mantiene las exportaciones en niveles históricamente altos. A ello se suma la estabilidad macroeconómica. Un tipo de cambio fuerte, expectativas de inflación contenidas y unas finanzas públicas en proceso de consolidación conforman un escudo que mantiene a México como una economía atractiva frente a otros mercados.

Pero cada uno de esos amortiguadores tiene matices.

El consumo agregado esconde un crédito con mayor morosidad y remesas que disminuyen en volumen. Las exportaciones crecen más rápido que la producción manufacturera, una señal de que aumenta su contenido importado: Cada dólar exportado deja hoy menos valor agregado interno que antes. Y la ventaja arancelaria, al depender del contexto externo y no de una construcción interna, permite defender participación en un mercado que no crece pero no genera producción adicional.

Los amortiguadores absorben golpes, ninguno impulsa el crecimiento.

México opera como un corredor productivo de alta eficiencia. La mercancía fluye, el diferencial arancelario la protege y la integración con la cadena de suministro norteamericana funciona con precisión.

Pero un corredor, por definición, es un lugar por donde las cosas circulan, no donde permanecen. El valor atraviesa la economía mexicana más de lo que se acumula en ella. Esa distinción aparece, una y otra vez, en los datos de inversión.

El segundo trimestre lucirá razonable en los registros estadísticos, pero buena parte de su solidez es prestada. El rebote de abril dejó un efecto de arrastre que prácticamente asegura la contribución de la industria al trimestre, aun considerando la caída observada en mayo.

Y el Mundial, que prometía un impulso extraordinario, terminó redistribuyendo actividad más que generándola.

El tráfico internacional creció con fuerza en las ciudades sede, mientras los destinos tradicionales de playa registraron caídas de magnitud similar.