Latinoamérica puede liderar la próxima revolución de las predicciones

El verdadero debate no debería ser si las apuestas deportivas deben existir o no. La pregunta es si la tecnología puede ofrecer una alternativa mejor.

La capacidad de anticipar escenarios es una de las habilidades más valiosas de la economía actual. Los emprendedores anticipan mercados. Los inversionistas identifican tendencias. La inteligencia artificial se basa en modelos predictivos. Sin embargo, para la mayoría de las personas, hacer predicciones ha terminado asociándose casi exclusivamente a arriesgar dinero.

¿Por qué?

Esa fue la pregunta que llevó a Alex Konanykhin a crear SafeBets.World. No porque el mundo necesitara otra plataforma de apuestas, sino porque necesitaba una nueva categoría: una plataforma de predicciones sin riesgo, donde las personas compitan con su conocimiento, su capacidad de análisis y su criterio, sin exponerse a pérdidas económicas.

¿Qué pasaría si la tecnología premiara la capacidad de tomar mejores decisiones en lugar de incentivar apuestas cada vez mayores? ¿Si los aficionados compitieran por ser los mejores analistas y no quienes más dinero arriesgan? ¿Si el entretenimiento fortaleciera el pensamiento crítico en lugar de promover conductas impulsivas?

No solo es posible. También representa una enorme oportunidad de negocio.

América Latina reúne todas las condiciones para liderar esta transformación: una pasión incomparable por el deporte, una de las poblaciones digitales más jóvenes del mundo, un ecosistema fintech en plena expansión y emprendedores que han demostrado, una y otra vez, su capacidad para construir empresas con impacto global.

La próxima generación de plataformas de predicción no será recordada por cuánto dinero hicieron perder a sus usuarios, sino por el valor que fueron capaces de generar para las personas, para la sociedad y para la economía digital.

Estoy convencida de que ese futuro puede construirse desde América Latina. La pregunta ya no es si somos capaces de imaginar un modelo mejor. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a construirlo.

