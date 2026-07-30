Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

Latinoamérica puede liderar la próxima revolución de las predicciones

La región tiene la oportunidad de reinventar las predicciones con tecnología que recompense el análisis y la innovación por encima de la adicción al juego.
jue 30 julio 2026 06:00 AM
Añadir Expansión en Google
La capacidad de anticipar escenarios es una de las habilidades más valiosas de la economía actual.
La capacidad de anticipar escenarios es una de las habilidades más valiosas de la economía actual. (Foto: Hirurg/Getty Images/iStockphoto)

América Latina se ha convertido en uno de los mercados de apuestas deportivas de mayor crecimiento en el mundo. Desde México y Brasil hasta Colombia y Argentina, compañías como Betano, bet365, Caliente, Codere y BetPlay han transformado la manera en que millones de personas viven el deporte, impulsando inversiones en tecnología, patrocinios y experiencias digitales cada vez más sofisticadas.

Este crecimiento ha generado empleo, inversión e innovación. Sin embargo, también ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda: mientras la industria ha perfeccionado su capacidad para atraer usuarios, ha avanzado mucho menos en protegerlos, especialmente a las nuevas generaciones, que crecieron con las apuestas al alcance de un clic.

Publicidad

El verdadero debate no debería ser si las apuestas deportivas deben existir o no. La pregunta es si la tecnología puede ofrecer una alternativa mejor.

La capacidad de anticipar escenarios es una de las habilidades más valiosas de la economía actual. Los emprendedores anticipan mercados. Los inversionistas identifican tendencias. La inteligencia artificial se basa en modelos predictivos. Sin embargo, para la mayoría de las personas, hacer predicciones ha terminado asociándose casi exclusivamente a arriesgar dinero.

¿Por qué?

Esa fue la pregunta que llevó a Alex Konanykhin a crear SafeBets.World. No porque el mundo necesitara otra plataforma de apuestas, sino porque necesitaba una nueva categoría: una plataforma de predicciones sin riesgo, donde las personas compitan con su conocimiento, su capacidad de análisis y su criterio, sin exponerse a pérdidas económicas.

¿Qué pasaría si la tecnología premiara la capacidad de tomar mejores decisiones en lugar de incentivar apuestas cada vez mayores? ¿Si los aficionados compitieran por ser los mejores analistas y no quienes más dinero arriesgan? ¿Si el entretenimiento fortaleciera el pensamiento crítico en lugar de promover conductas impulsivas?

No solo es posible. También representa una enorme oportunidad de negocio.

América Latina reúne todas las condiciones para liderar esta transformación: una pasión incomparable por el deporte, una de las poblaciones digitales más jóvenes del mundo, un ecosistema fintech en plena expansión y emprendedores que han demostrado, una y otra vez, su capacidad para construir empresas con impacto global.

La próxima generación de plataformas de predicción no será recordada por cuánto dinero hicieron perder a sus usuarios, sino por el valor que fueron capaces de generar para las personas, para la sociedad y para la economía digital.

Estoy convencida de que ese futuro puede construirse desde América Latina. La pregunta ya no es si somos capaces de imaginar un modelo mejor. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a construirlo.

Publicidad

___________________________________________________________________________

Nota del editor: Silvina Moschini es Founder y Chief Strategy Officer de Unicoin Inc., emprendedora tecnológica y promotora de la transparencia en los activos digitales. Fue reconocida por la ONU como “Mujer del Año en Sectores Disruptivos” y es una de las voces más influyentes en la intersección entre innovación, regulación y finanzas digitales. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Publicidad

Tags

Opinión UNESCO

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad