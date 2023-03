Podcast | "Hay 'Plan C’, advierte AMLO

Maca Carriedo y Javier Garza comentan las notas más destacadas de la jornada. Compártenos tus opiniones en Instagram y Twitter en @expansionmx .

"Hay 'Plan C’, advierte AMLO tras suspensión de ‘Plan B’ de reforma electoral

López Obrador consideró que la suspensión del “Plan B” de la reforma electoral es más que un asunto jurídico, es político y mercantil, sin embargo, advirtió que habrá un “Plan C” .

El presidente detalló que este plan consiste en que la gente no vote “por el bloque conservador para que siga la transformación”.

“Ahora, hay un plan C, que no estén pensando que ya terminó todo… Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”.