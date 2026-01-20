En este episodio, Mónica Alfaro y Ari Ortega hacen un recuento del primer año de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, en el que explican los cambios que ha implementado sobre todo al interior del país y el impacto que ha tenido en la economía y los bolsillos de los estadounidenses, pero también en su relación con el gobierno de México.
Un año del regreso de Trump al poder
mar 20 enero 2026 06:46 AM
Además, comentan otros temas relevantes:
- El Mundial del T-MEC: las jugadas que México debe asegurar
- AICM a contrarreloj: el reto de renovar el aeropuerto más transitado de México antes del Mundial
- Apple lidera, Samsung resiste y China presiona en el mercado global de smartphones
