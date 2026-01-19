Este lunes 19 de enero, Alberto Verdusco, jefe de información en Expansión y Tzuara De Luna, reportera de Empresas, conversan sobre el reciente amago que hizo el presidente de Estados Unidos a países de Europa de aumentar aranceles en su amago para apropiarse de Groenlandia.
Aranceles o Groenlandia: Trump pone a Europa contra la pared
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció aranceles a países europeos de hasta 25% hasta que se concrete la compra del territorio danés.
lun 19 enero 2026 07:32 AM
Publicidad
Los otros temas que comentaron en el arranque de esta semana son los siguientes:
- China y Canadá sellan acuerdo de asociación luego de años de tensiones
- Tren de Aragua, el cártel venezolano en la mira de Trump que se expande en México
Publicidad
- Pemex vuelve a la Bolsa Mexicana de Valores y busca 100,000 millones de pesos
- Las finales de conferencia de la NFL
Publicidad
A continuación, te dejamos el link del Podcast de Expansión, el cual puedes disfrutar de lunes a viernes a partir de las 06:00 horas con nuevos episodios.
Newsletter
Publicidad