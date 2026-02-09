Este lunes 9 de febrero, arranca la semana con el mejor análisis de los hechos que suceden a nivel nacional como internacional, en las voces de Alberto Verdusco, jefe de información de Grupo Expansión y Eréndira Reyes, editora de Tecnología.
Cárteles mexicanos usan municiones fabricadas para el Ejército de EU
Los narcotraficantes usan armas que se fabrican en EU; además, la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl provocó que el presidente de EU reaccionara, entre los temas del Expansión Daily.
lun 09 febrero 2026 07:53 AM
Entre los temas que ponen sobre la mesa se encuentran:
- Cárteles mexicanos usan municiones fabricadas para el Ejército de EU, reporta el NYT
- Multas y recargos triplican la recaudación del SAT en seis años
- En su reordenamiento comercial, la UE acelera la modernización del acuerdo con México
- Para acceder al IMSS, repartidoras deben trabajar jornadas de hasta 14 horas
