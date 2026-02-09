Publicidad

Revista Digital
Expansión Daily

Cárteles mexicanos usan municiones fabricadas para el Ejército de EU

Los narcotraficantes usan armas que se fabrican en EU; además, la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl provocó que el presidente de EU reaccionara, entre los temas del Expansión Daily.
lun 09 febrero 2026 07:53 AM
expansion-daily-9-febrero
La presentación de Bad Bunny en la final del Super Bowl fue lo que atrajo la atención, más allá del partido; entre los temas del Expansión Daily del 9 de febrero. (Fotoarte: Expansión )

Este lunes 9 de febrero, arranca la semana con el mejor análisis de los hechos que suceden a nivel nacional como internacional, en las voces de Alberto Verdusco, jefe de información de Grupo Expansión y Eréndira Reyes, editora de Tecnología.

No dejes de escuchar de lunes a viernes a partir de las 06:00 horas un nuevo capítulo del Expansión Daily en la voz de los editores de Grupo Expansión.

En los canales oficiales:

