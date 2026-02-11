Publicidad

La reforma de las 40 horas llega al Senado

La reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas se discute en Comisiones del Senado. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 11 febrero 2026 07:11 AM

En este episodio, Puri Lucena y Mara Echeverría explican que la reforma para bajar la jornada laboral a 40 horas por fin arrancó su discusión en Comisiones del Senado, aunque el Frente Nacional Por Las 40 Horas en México y Movimiento Ciudadano piden que se otorguen dos días de descanso.

También platican sobre otros temas:

- El sentimiento por invertir en México sale del pesimismo, pero entra en la duda

- El Mundial abrirá 14,000 empleos temporales en restaurantes, pero falta talento

- ChatGPT y Gemini aceleran la carrera por 1,000 millones de usuarios mientras la IA busca cómo cobrar

- Donovan Carrillo avanza a la Final de patinaje en Milano-Cortina 2026

Podcast Cámara de Senadores

