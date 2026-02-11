La reforma de las 40 horas llega al Senado

En este episodio, Puri Lucena y Mara Echeverría explican que la reforma para bajar la jornada laboral a 40 horas por fin arrancó su discusión en Comisiones del Senado, aunque el Frente Nacional Por Las 40 Horas en México y Movimiento Ciudadano piden que se otorguen dos días de descanso.
mié 11 febrero 2026 07:11 AM
También platican sobre otros temas:
- El sentimiento por invertir en México sale del pesimismo, pero entra en la duda
- El Mundial abrirá 14,000 empleos temporales en restaurantes, pero falta talento
- ChatGPT y Gemini aceleran la carrera por 1,000 millones de usuarios mientras la IA busca cómo cobrar
- Donovan Carrillo avanza a la Final de patinaje en Milano-Cortina 2026
