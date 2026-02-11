La reforma de las 40 horas llega al Senado

También platican sobre otros temas:

- El sentimiento por invertir en México sale del pesimismo, pero entra en la duda

- El Mundial abrirá 14,000 empleos temporales en restaurantes, pero falta talento

- ChatGPT y Gemini aceleran la carrera por 1,000 millones de usuarios mientras la IA busca cómo cobrar

- Donovan Carrillo avanza a la Final de patinaje en Milano-Cortina 2026

