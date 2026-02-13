Este viernes, Alberto Verdusco, Diana Zavala y Tlatoani Carrera explican que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hay más juicios y dinero liberados a favor del SAT.
El SAT recupera 80% del dinero en disputa
En 2025, el fisco ganó 55.5% de los procesos definitivos, y recuperó cerca de 200,000 millones de pesos. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 13 febrero 2026 07:24 AM
