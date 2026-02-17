Este martes, Mónica Alfaro y Alberto Zanela hablan sobre el nombramiento de Nadia López García como la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, de la Secretaría de Educación Pública, en sustitución de Marx Arriaga.
Nadia López sustituye a Marx Arriaga en la Dirección de Materiales Educativos
Arriaga fue destituido el pasado viernes, después de criticar con frecuencia el rumbo de la política educativa actual. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 17 febrero 2026 06:55 AM
Publicidad
Además, comentan estos temas relevantes:
- La falsificación de billetes en México repuntó a su nivel más alto desde el 2022
- Va CDMX por 2 millones de altas vehiculares y récord en recaudación de tenencia
- Del maratón al horario estelar: el streaming adopta las reglas de la vieja TV
- Los lactarios empresariales retienen talento y disminuyen costos para las empresas
Publicidad
Newsletter
Publicidad